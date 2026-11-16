Tempo 50 auf der Mattersburger Straße bleibt

Nach dem dreimonatigen Pilotversuch wird in Eisenstadt nun zufrieden Bilanz gezogen. Die Ergebnisse des Testlaufs sollen auch in die Planungen für die künftige Gestaltung der Straße einfließen.
Die Aufregung war groß, als die Mattersburger Straße in Eisenstadt – eine der wichtigsten Einfahrtsstraßen mit rund 13.000 Autos pro Tag – im Zuge eines Pilotprojekts von jeweils zwei Fahrstreifen je Richtung auf nur mehr einen reduziert und noch dazu das Tempo von 70 km/h auf 50 gedrosselt wurde.
Keine zusätzlichen Staus
Drei Monate ging der Testversuch, ziehen Land und Stadt nun zufrieden Bilanz: „Die von manchen befürchteten zusätzlichen Staus blieben aus. Gleichzeitig konnte die Verkehrssicherheit verbessert werden. Die sechs provisorischen Querungsmöglichkeiten wurden gut angenommen, die gefahrenen Geschwindigkeiten gingen zurück und der Verkehrsablauf wurde insgesamt ruhiger“, heißt es.
Fußgänger nutzten Querungshilfen
Bis zu 200 Personen hätten pro Tag die Straße gequert. Auch die Bildung einer Rettungsgasse habe während des Pilotbetriebs einwandfrei funktioniert. „Wir wollten wissen, ob sich die Sicherheit auf der Mattersburger Straße verbessern lässt, ohne den Verkehrsfluss wesentlich einzuschränken. Die Ergebnisse zeigen, dass das möglich ist“, sagt Verkehrslandesrat Heinrich Dorner. „Jetzt folgen weitere Nachprüfungen und dann gehen wir gemeinsam mit dem Land in die weitere Planung“, so Bürgermeister Thomas Steiner.
Alle Spuren wieder befahrbar
Ab Dienstag, wird die provisorische Verkehrsführung wieder entfernt und die Straße wieder zweispurig. Auf Empfehlung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit bleibt das Tempolimit von 50 km/h dauerhaft bestehen. Die Untersuchungen laufen noch weiter, um festzustellen, wie sich der Verkehr jetzt entwickelt. Auf Basis aller Daten soll dann die Detailplanung für die künftige Gestaltung der Straße starten.
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