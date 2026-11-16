Tempo 50 auf der Mattersburger Straße bleibt

Fußgänger nutzten Querungshilfen

Bis zu 200 Personen hätten pro Tag die Straße gequert. Auch die Bildung einer Rettungsgasse habe während des Pilotbetriebs einwandfrei funktioniert. „Wir wollten wissen, ob sich die Sicherheit auf der Mattersburger Straße verbessern lässt, ohne den Verkehrsfluss wesentlich einzuschränken. Die Ergebnisse zeigen, dass das möglich ist“, sagt Verkehrslandesrat Heinrich Dorner. „Jetzt folgen weitere Nachprüfungen und dann gehen wir gemeinsam mit dem Land in die weitere Planung“, so Bürgermeister Thomas Steiner.