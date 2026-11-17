Tiere sollen Pakete geöffnet haben

Er sei überfordert gewesen – und auch nur knapp an einem Burnout vorbeigeschrammt. Zunächst habe er die Pakete nur aus dem Wagen geräumt. Doch einige waren geöffnet. Seine Erklärung: Tiere hätten sich daran zu schaffen gemacht, er habe retten wollen, was noch zu retten war. Bei den Ermittlungen wurden Dateien und Pakete in seiner Wohnung sichergestellt. Auch die Veruntreuung gestand er. Die Richterin unterschied bei der Urteilsbegründung deutlich zwischen den beiden Erklärungen: Die Verantwortung für die Dateien sei „nicht nachvollziehbar“. Die Überforderung bei der Arbeit glaube sie ihm hingegen. „Aber das ist der falsche Weg.“