Gleich zwei Straftaten brachten einen bislang unbescholtenen Vorarlberger vor Gericht: Der 45-Jährige hatte Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs gespeichert und als Paketzusteller Sendungen im Wert von rund 11.000 Euro einbehalten. Seine Erklärungen sorgten im Prozess am Landesgericht Feldkirch für Verwunderung.
Er wollte der Polizei helfen, Täter aufzuspüren. So erklärte ein 45-jähriger Vorarlberger am Montag vor dem Landesgericht Feldkirch, weshalb er mehr als 30 Dateien mit Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs heruntergeladen und gespeichert hatte. Nur: Bei der Polizei landete keine einzige davon. „Ich habe mich dann aber geschämt“, rechtfertigte sich der bislang unbescholtene Mann auf Nachfrage der Richterin. Warum es so viele Dateien waren? „Damit man der Sache richtig nachgehen kann.“
Nicht nur der Staatsanwalt hatte seine Zweifel
Der Staatsanwalt hielt das für eine Schutzbehauptung. Wer Kindesmissbrauch aufklären helfen wolle, fertige nicht Screenshots an, um sie dann für sich zu behalten, sondern verständige die zuständigen Stellen. Der Angeklagte lenkte ein und bekannte sich schließlich schuldig. Doch es blieb nicht bei diesem einen Vorwurf. Als Paketzusteller hatte der 45-Jährige zwischen November 2025 und Mai 2026 Sendungen im Wert von rund 11.000 Euro nicht ausgeliefert, sondern zu Hause gehortet.
Tiere sollen Pakete geöffnet haben
Er sei überfordert gewesen – und auch nur knapp an einem Burnout vorbeigeschrammt. Zunächst habe er die Pakete nur aus dem Wagen geräumt. Doch einige waren geöffnet. Seine Erklärung: Tiere hätten sich daran zu schaffen gemacht, er habe retten wollen, was noch zu retten war. Bei den Ermittlungen wurden Dateien und Pakete in seiner Wohnung sichergestellt. Auch die Veruntreuung gestand er. Die Richterin unterschied bei der Urteilsbegründung deutlich zwischen den beiden Erklärungen: Die Verantwortung für die Dateien sei „nicht nachvollziehbar“. Die Überforderung bei der Arbeit glaube sie ihm hingegen. „Aber das ist der falsche Weg.“
Das Urteil: zehn Monate bedingte Haft und 1200 Euro Geldstrafe. Die Einziehung von Datenträgern und sichergestellter Ware wurde angeordnet. Der Angeklagte nahm das Urteil an, der Staatsanwalt verzichtete auf Rechtsmittel. Das Urteil ist rechtskräftig.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.