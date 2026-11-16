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Privatbrauerei: „European Beer Star“ fürs Helle

Burgenland
16.11.2026 16:00
Markus Sautner (li.) und Johannes Kugler freuen sich über den Sieg.
Markus Sautner (li.) und Johannes Kugler freuen sich über den Sieg.(Bild: Privatbrauerei Gols GmbH<?ZE?>Präsident)
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Von Burgenland-Krone

Über einen internationalen Top-Platz kann sich die Privatbrauerei Gols freuen. Besonderen Dank spricht Chef Markus Sautner seinem Team aus. 

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Die burgenländische Braukunst überzeugt auch auf internationaler Bühne, wie jetzt wieder bewiesen wurde. In der für den heimischen Markt besonders wichtigen Kategorie „Austrian-Style Märzen“ zählt Golser Bio Helles zu den drei besten Bieren des European Beer Star 2026.

Maßstab für Braukunst
Vergeben wurde der Preis auf der Fachmesse „BrauBeviale“ in Nürnberg. Seit 2004 ist der „European Beer Star“ ein internationaler Maßstab für herausragende Braukunst. Sein Name reicht dabei weit über Europa hinaus: Bei der diesjährigen Ausgabe wurden 2.274 Biere aus 48 Ländern eingereicht. Brauereien unterschiedlichster Größen messen sich hier mit der internationalen Konkurrenz – von regionalen Privatbrauereien bis zu weltweit bekannten Namen.

Dank ans Team
„Wir freuen uns sehr über den Preis. Er ist eine besondere Bestätigung unseres Qualitätsanspruches“, so Brauereichef Markus Sautner. Großer Dank geht an sein Team. „Unsere Mitarbeiter, Mitkämpfer, Wegbegleiter, Gönner und Kunden sind die Grundlage dieses Erfolgs. Besonderer Dank gilt dem Produktionsteam unter der Führung von Braumeister Johannes Kugler.“ Nur drei Biere werden pro Kategorie prämiert. Das „Golser Bio Helles“ sicherte sich mit Bronze einen der begehrten Spitzenplätze.

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