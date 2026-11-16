Privatbrauerei: „European Beer Star“ fürs Helle

Dank ans Team

„Wir freuen uns sehr über den Preis. Er ist eine besondere Bestätigung unseres Qualitätsanspruches“, so Brauereichef Markus Sautner. Großer Dank geht an sein Team. „Unsere Mitarbeiter, Mitkämpfer, Wegbegleiter, Gönner und Kunden sind die Grundlage dieses Erfolgs. Besonderer Dank gilt dem Produktionsteam unter der Führung von Braumeister Johannes Kugler.“ Nur drei Biere werden pro Kategorie prämiert. Das „Golser Bio Helles“ sicherte sich mit Bronze einen der begehrten Spitzenplätze.