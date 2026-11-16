524 Spiele an Erfahrung

Ivanschitz bringt zudem natürlich ein hohes Maß an Erfahrung mit. 524 bestrittene Pflichtspiele auf Klub-Ebene, die er unter anderem bei Mainz, Levante, Panathinaikos und Seattle abspulte. Dazu kennt er die Bundesliga bestens, kickte für Rapid sowie RB Salzburg. Und zum Drüberstreuen trug er 69-mal das rot-weiß-rote Trikot, wurde mit 19 Jahren zum jüngsten Spielführer in der ÖFB-Historie. Ein dadurch erworbenes Know-How, das sich sehen lassen kann. Das blieb auch dem Land Burgenland – und dem BFV – nicht verborgen.Nährboden für ErfolgDer Coup gelang im Hintergrund, soll (wohl) nächste Woche offiziell gemacht, Ivanschitz präsentiert werden. Ein „Transfer“ mit Weitblick, der sicherlich ein Nährboden für den Erfolg sein kann – und im besten Fall auch sein wird.