Andi Ivanschitz wird als Bindeglied zwischen dem Fußballverband und der AKA Burgenland fungieren. Der Ex-Teamkapitän soll mit seiner Erfahrung in seiner Heimat helfen.
Die Spatzen pfiffen es in den vergangenen Tagen schon von den rot-goldenen Dächern. Spätestens nach dem Social-Media-Posting von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil war Bewegung im burgenländischen Fußball-Busch. Hauptprotagonist der Spekulationen: Andreas Ivanschitz! Jetzt ist das Brodeln in der Gerüchteküche aber passe, die Katze aus dem Sack...
Leitende Beraterrolle
Denn laut „Krone“-Insider-Infos wird der ehemalige Kapitän des ÖFB-Teams eine Funktion im heimischen Kick einnehmen. Die nicht zu knapp ausfallen soll. Der Hauptaufgabenbereich des 43-Jährigen soll eine leitende Beraterrolle beinhalten. Quasi als Bindeglied zwischen dem Fußball-Verband und der AKA Burgenland. Klingt erst einmal recht plastisch. Doch bei genauerer Betrachtung wird schnell klar: Man holt sich mit dem gebürtigen Baumgartener eine Galionsfigur des Burgenlandes ins Boot.
524 Spiele an Erfahrung
Ivanschitz bringt zudem natürlich ein hohes Maß an Erfahrung mit. 524 bestrittene Pflichtspiele auf Klub-Ebene, die er unter anderem bei Mainz, Levante, Panathinaikos und Seattle abspulte. Dazu kennt er die Bundesliga bestens, kickte für Rapid sowie RB Salzburg. Und zum Drüberstreuen trug er 69-mal das rot-weiß-rote Trikot, wurde mit 19 Jahren zum jüngsten Spielführer in der ÖFB-Historie. Ein dadurch erworbenes Know-How, das sich sehen lassen kann. Das blieb auch dem Land Burgenland – und dem BFV – nicht verborgen.Nährboden für ErfolgDer Coup gelang im Hintergrund, soll (wohl) nächste Woche offiziell gemacht, Ivanschitz präsentiert werden. Ein „Transfer“ mit Weitblick, der sicherlich ein Nährboden für den Erfolg sein kann – und im besten Fall auch sein wird.
Auf Nachfrage der „Krone“ hielt man sich im Büro des Sportlandesrates Heinrich Dorner bedeckt. „Wir führen Gespräche mit allen Beteiligten.“ Noch
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