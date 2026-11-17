Sound von allen Seiten

Für ihre beiden Stadthallen-Shows am 11. und 12. Dezember setzen Christopher Seiler und Bernhard Speer auf eine technische Premiere: Als erster österreichischer Live-Act präsentieren sie eine 360° 3D Immersive Audio Show mit einer Centerstage mitten im Publikum. Dabei kommt der Sound nicht nur klassisch von der Bühne, sondern soll die Besucher von allen Seiten umgeben. Das Publikum steht damit mitten im Klanggeschehen und soll die Songs der beiden auf völlig neue Weise erleben können.