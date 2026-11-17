Elf Jahre nach ihrem Durchbruch sind Seiler und Speer erfolgreicher denn je. Ausverkaufte Open Airs, ein Nummer-eins-Album und zuletzt eine große Jubiläumsparty im Ernst-Happel-Stadion zeigen, dass die beiden längst zu den Fixgrößen der österreichischen Musikszene zählen. Am 12. Dezember 2026 wartet in der Wiener Stadthalle nun ein ganz besonderes Konzerterlebnis. Die „Krone“ verlost dafür 15x2 Karten.
Sound von allen Seiten
Für ihre beiden Stadthallen-Shows am 11. und 12. Dezember setzen Christopher Seiler und Bernhard Speer auf eine technische Premiere: Als erster österreichischer Live-Act präsentieren sie eine 360° 3D Immersive Audio Show mit einer Centerstage mitten im Publikum. Dabei kommt der Sound nicht nur klassisch von der Bühne, sondern soll die Besucher von allen Seiten umgeben. Das Publikum steht damit mitten im Klanggeschehen und soll die Songs der beiden auf völlig neue Weise erleben können.
Prominente Unterstützung
Auch sonst haben Seiler und Speer allen Grund zu feiern. Ihr aktuelles Album „Hödn“ erreichte Platz eins der Charts, während die Jubiläumsshow im Ernst-Happel-Stadion zu einem der großen Höhepunkte ihrer bisherigen Karriere wurde. Für ihre Stadthallen-Shows kommen Seiler und Speer außerdem nicht alleine: Thomas Stipsits und Band sind ebenfalls mit dabei. Damit treffen an diesem Abend österreichischer Dialektpop, Kabarett und eine völlig neue Live-Produktion aufeinander.
Mitmachen und gewinnen
Sie möchten Seiler und Speer bei dieser außergewöhnlichen 360°-Show selbst erleben? Die „Krone“ verlost 15x2 Tickets für Seiler und Speer am 12. Dezember in der Wr. Stadthalle. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 3. Dezember, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.