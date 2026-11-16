Geflügelseuche hat das Burgenland erreicht

Impfschutz muss abgeklärt werden

Um das Virus von heimischen Ställen fernzuhalten, appelliert das Land an alle Geflügelhalter, ihre Tiere vor Wildvögeln zu schützen. Futter und Wasser sollten nur im Stall oder unter einem Unterstand angeboten werden. Auch eigene Stallkleidung, saubere Schuhe und gründliche Händehygiene seien wichtig. Das gelte ausdrücklich auch für geimpfte Bestände. Zudem wird empfohlen, den Impfschutz mit einem Tierarzt abzuklären. Bei Seuchenverdacht muss sofort der zuständige Amtstierarzt verständigt werden.