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Newcastle Disease

Geflügelseuche hat das Burgenland erreicht

Burgenland
16.11.2026 19:00
Achtung im Stall: Für Hühner ist die Seuche tödlich.Für Hühner kann die Seuche tödlich sein.
Achtung im Stall: Für Hühner ist die Seuche tödlich.Für Hühner kann die Seuche tödlich sein.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Erster Fall der Newcastle Disease bei Wildtauben im Bezirk Mattersburg. Das Land mahnt Geflügelhalter zur Vorsicht.

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Die Newcastle-Krankheit hat das Burgenland erreicht. Nachdem das hochansteckende Virus zuletzt in Ungarn für mehrere Ausbrüche gesorgt hatte, wurde es nun bei Wildtauben im Bezirk Mattersburg nachgewiesen.

Krankheit könnte Bestände vernichten
Laut Land handelt es sich um die bislang einzigen bekannten Fälle in Österreich. Geflügelbetriebe und private Hühnerhaltungen seien noch nicht betroffen. Besonders für private Hühnerhalter ist der Nachweis ein Warnsignal. Wie berichtet, sind viele Tiere in heimischen Gärten nicht geimpft. Dabei kann die auch als atypische Geflügelpest bekannte Krankheit ganze Bestände vernichten.

Wird das Virus in einer Haltung nachgewiesen, müssen sämtliche Tiere getötet werden, selbst wenn sie keine Symptome zeigen.

Atemnot und Durchfall als Warnzeichen
Die Ansteckung erfolgt über Ausscheidungen infizierter Vögel, aber auch über verunreinigte Schuhe, Kleidung oder Geräte. Atemnot, Durchfall, Lähmungen und ein plötzlicher Rückgang der Legeleistung sind mögliche Warnzeichen. Auch dünnschalige oder schalenlose Eier können auf eine Erkrankung hindeuten. Für Menschen ist das Virus hingegen weitgehend ungefährlich. In seltenen Fällen kann es nach direktem Kontakt mit infizierten Vögeln eine meist milde Bindehautentzündung auslösen.

Bei Wildtauben im Bezirk Mattersburg wurde erstmals im Burgenland das gefährliche ...
Bei Wildtauben im Bezirk Mattersburg wurde erstmals im Burgenland das gefährliche Newcastle-Virus nachgewiesen.(Bild: Krone KREATIV/stockadobe.com)

Impfschutz muss abgeklärt werden
Um das Virus von heimischen Ställen fernzuhalten, appelliert das Land an alle Geflügelhalter, ihre Tiere vor Wildvögeln zu schützen. Futter und Wasser sollten nur im Stall oder unter einem Unterstand angeboten werden. Auch eigene Stallkleidung, saubere Schuhe und gründliche Händehygiene seien wichtig. Das gelte ausdrücklich auch für geimpfte Bestände. Zudem wird empfohlen, den Impfschutz mit einem Tierarzt abzuklären. Bei Seuchenverdacht muss sofort der zuständige Amtstierarzt verständigt werden.

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