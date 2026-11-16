Ex-Rapidler erlebt Israels Wahnsinn hautnah

Ist Israel zu Gast, herrscht in Debrecen Ausnahmezustand: Viel Security, Drohnen-Verbot, Abschottung von der Öffentlichkeit – Ex-Rapidler Maxi Hofmann über Situation in seiner sportlichen Heimat.
„Leider musste der Grüller (Anm.: Marco Grüll) verletzt absagen, aber ich werde im Hotel vorbeischauen“, freut sich Max Hofmann auf ein Wiedersehen vor allem mit dem (Ex-)Rapidler und jetzigen ÖFB-Co-Trainer Stefan Oesen. Es ist für den Routinier ja nur ein Katzensprung. Denn seit Jänner 2025, nach 22 (!) Jahren in Hütteldorf, verteidigt Hofmann 500 Kilometer entfernt für Debrecen VSC. Jenem ungarischen Klub, der Israel aktuell „Unterschlupf“ gewährt.
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