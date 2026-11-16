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In Mattersburg

„Die Edlseer“ sorgen am Samstag für Adventzauber

Burgenland
16.11.2026 14:00
Auch Hits wie „Wenn die Zimtsterne leuchten“ und „Weihnachtsmann reiß o“ werden zum Besten ...
Auch Hits wie „Wenn die Zimtsterne leuchten“ und „Weihnachtsmann reiß o“ werden zum Besten gegeben.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Am Samstag lädt das Trio in Mattersburg zu einem Konzert mit viel Humor und Herz. Karten können ab jetzt vorbestellt werden.

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Mit Hits wie „A Musikant im Trachteng’wand“, „So was liab’s wie di“ und „I bleib bei Volksmusik“ zählen begeistern „Die Edelseer“ seit mehr als drei Jahrzehnten Fans in ganz Österreich und darüber hinaus. Die drei Musiker aus der Oststeiermark, die traditionelle Volksmusik mit modernen Party- und Schlagerklängen verbinden, starteten zunächst als „Edlseer Trio“. Mit „Madonna Mia“ gelang ihnen 1997 der Durchbruch. Zwei Jahre später folgte als damals jüngste Gruppe Österreichs ihre erste Schallplatte in Gold. Mittlerweile verbuchen sie 20 davon sowie zwei weitere in Platin. Außerdem nahmen sie mehrfach erfolgreich beim „Grand Prix der Volksmusik“ teil und erreichten dort zweimal den vierten Platz.

Besinnliche Tournee
Doch „Die Edelseer“ können nicht nur schwungvoll, sondern auch besinnlich sein. Unter dem Motto „Auf der Suche nach dem echten Weihnachtsg’fühl“ veranstalten sie jedes Jahr eine eigene Weihnachtstournee. Außerdem haben sie bereits mehrere Weihnachtsalben veröffentlicht. Am Samstag um 16 Uhr geben Fritz Kristoferitsch, Manfred Maier und Andreas Doppelhofer auch im Kulturzentrum in Mattersburg ein Weihnachtskonzert.

„Warten auf das Christkind“
„Wer gerne ein paar Stunden raus aus der Alltagshektik will und zauberhafte Melodien und stimmungsvolle Momente genießen möchte, sollte unbedingt vorbeischauen! Wir versüßen den Advent und das Warten auf das Christkind“, verspricht das Trio. Und das meinen „Die Edelseer“ wortwörtlich. Denn auf der Bühne werden auf augenzwinkernde Art auch Vanillekipferl gebacken und diskutiert, ob nun das Christkind oder doch der Weihnachtsmann die Geschenke bringt. Karten kosten 30 Euro, Bestellung unter: 02682/775433

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