„Die Edlseer“ sorgen am Samstag für Adventzauber

Mit Hits wie „A Musikant im Trachteng’wand“, „So was liab’s wie di“ und „I bleib bei Volksmusik“ zählen begeistern „Die Edelseer“ seit mehr als drei Jahrzehnten Fans in ganz Österreich und darüber hinaus. Die drei Musiker aus der Oststeiermark, die traditionelle Volksmusik mit modernen Party- und Schlagerklängen verbinden, starteten zunächst als „Edlseer Trio“. Mit „Madonna Mia“ gelang ihnen 1997 der Durchbruch. Zwei Jahre später folgte als damals jüngste Gruppe Österreichs ihre erste Schallplatte in Gold. Mittlerweile verbuchen sie 20 davon sowie zwei weitere in Platin. Außerdem nahmen sie mehrfach erfolgreich beim „Grand Prix der Volksmusik“ teil und erreichten dort zweimal den vierten Platz.