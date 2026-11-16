Gerettete Ponys wurden zum Besuchermagneten

Tierisch viel los war am Samstag beim „Tag der offenen Stalltür“ im Naturwinkel Saufuß in Minihof-Liebenau. Beinahe 6000 Euro konnten gesammelt werden.
Rudolf Pilz aus Minihof-Liebau engagiert sich seit vielen Jahren im Tierschutz. Vor kurzem sorgte der Polizist mit der Rettung zweier Ponys für Schlagzeilen. „Verena“ und „Hans-Peterle“, so deren Namen, wurden mit Rössern und Schafen unter katastrophalen Bedingungen auf einem Anwesen im Bezirk Jennersdorf gehalten und waren stark abgemagert, bevor sie behördlich beschlagnahmt wurden. Bei Rudolf Pilz im Naturwinkel Saufuß in Minihof-Liebau fanden die zwei neben Kühen, Schweinen, Pferden, Enten und vielen anderen Tieren ein neues Zuhause.
„Tag der offenen Stalltür“
Die Rettung der putzigen Fellnasen berührte so sehr, dass am Wochenende fast 400 Menschen zum „Tag der offenen Stalltür“ kamen, um Pilz mit Spenden bei seinem Herzensprojekt zu unterstützen. Die Unterbringung, Versorgung und liebevolle Pflege seiner Schutzbefohlenen beansprucht neben Arbeit und Zeit nämlich auch jede Menge Geld.
Fast 5700 Euro an Spenden
Um den Besuchern eine schöne Zeit auf dem Gelände zu bescheren, halfen zahlreiche Tierfreunde bei den Vorbereitungen und der Verköstigung der Gäste mit – u.a. Ex-Landtagspräsidentin Verena Dunst, Amtierärztin Michaela Labitsch, Bürgermeister Helmut Samt samt Gattin, der Verein „Arte Noah“ und viele andere ehrenamtliche Helfer. „Insgesamt kamen fast 5700 Euro zusammen“, freut sich Pilz. Das Geld will er nun für eine Weidezaunerneuerung und andere Verbesserungen nutzen.
Spenden für „Verena“, „Hans Peterle“ und ihre tierischen Mitbewohner kann man übrigens ganzjährig tätigen.
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