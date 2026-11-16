Gerettete Ponys wurden zum Besuchermagneten

Rudolf Pilz aus Minihof-Liebau engagiert sich seit vielen Jahren im Tierschutz. Vor kurzem sorgte der Polizist mit der Rettung zweier Ponys für Schlagzeilen. „Verena“ und „Hans-Peterle“, so deren Namen, wurden mit Rössern und Schafen unter katastrophalen Bedingungen auf einem Anwesen im Bezirk Jennersdorf gehalten und waren stark abgemagert, bevor sie behördlich beschlagnahmt wurden. Bei Rudolf Pilz im Naturwinkel Saufuß in Minihof-Liebau fanden die zwei neben Kühen, Schweinen, Pferden, Enten und vielen anderen Tieren ein neues Zuhause.