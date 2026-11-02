Aufregung um Asbestbelastung vor Kinderkrippe

Stadt nimmt Laborbefund ernst

Bürgermeister Georg Rosner berichtet, dass er in dieser Causa stets alles an die Taskforce des Landes weitergeleitet habe, aber noch keine Rückmeldung erhalten habe. Wie gefährlich die Situation beim Thema Asbest sei, dazu würde es unter Experten unterschiedliche Meinungen geben. Die Laboranalyse habe man erst am Ende der Vorwoche erhalten. „Wir nehmen das ernst und werden so schnell wie möglich nötige Sanierungen einleiten“, kündigt Rosner an. Der Platz vor einer Kinderkrippe sei ein sensibler Bereich.