Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

AK klärt auf

Black Friday könnte Schnäppchen mit Haken sein

Burgenland
16.11.2026 10:30
Ist man nicht sicher, ob es sich um einen echten Online-Shop handelt, kann man den Shop auch auf ...
Ist man nicht sicher, ob es sich um einen echten Online-Shop handelt, kann man den Shop auch auf fakeshop.at prüfen.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Rund um den „Black Friday“ locken Händler mit satten Preisnachlässen. Doch nicht jedes Angebot hält, was es verspricht. AK-Konsumentenschützer Christian Kroisser klärt auf.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der „Black Friday“ fällt heuer auf den 27. November. Doch bereits am 22. November starten viele Online-Händler und Geschäfte mit verlockenden Rabattaktionen. Wer zwischen der Flut an Schnäppchen und roten Schildern die Orientierung zu verlieren droht, sollte aber erst einmal tief durchatmen. Denn oft lauern hinter den vermeintlichen Super-Angeboten im Netz nur Fake-Rabatte und teure Fallen, warnt Christian Kroisser, Konsumentenschützer in der Arbeiterkammer: „Wo Sonderangebot draufsteht, ist nicht zwangsläufig ein Sonderangebot drin. Bis zu minus 60 Prozent gilt meist nur für ausgewählt Artikel!“

Preisverlauf überprüfen 
Händler müssen nämlich immer den niedrigsten Preis der letzten 30 Tage angeben und dürfen ihre Preisermäßigungen auch nur im Verhältnis dazu bewerben. Das zeigt, ob es sich wirklich um einen Super-Deal handelt oder nicht. „Wer es ganz genau wissen will, schaut sich den Preisverlauf auf geizhals.at oder idealo.at an“, rät Kroisser.

Gerade bei Online-Bestellungen wird es oft teuer, denn Versand, Zoll und Gebühren machen aus dem Schnäppchen schnell ein Draufzahlgeschäft. Das gilt vor allem bei Bestellungen außerhalb der EU. Seit 1. November fällt die neue Bearbeitungsgebühr „Union Handling Fee“ an. Diese fällt pro Warenposition nach zolltariflicher Einreihung an, kann also auch mehrfach pro Paket verbucht werden. Bestellt man etwa fünf Shirts, ist die Gebühr von zwei Euro einmalig fällig. Bestellt man jedoch fünf Shirts, zwei Paar Schuhe und einen Hut, werden sechs Euro Gebühr fällig.

Pauschalzoll seit Juli
Schon seit 1. Juli gilt der EU-Pauschalzoll bei einem Warenwert von bis zu 150 Euro. Pro Warenkategorie werden drei Euro Zoll fällig. Wer mehrere Shirts bestellt, bezahlt einmalig. Wer jedoch Shirts, Werkzeug und Nahrungsergänzungsmittel gemeinsam bestellt, bezahlt neun Euro. Die österreichische Paketabgabe in Höhe von 2,40 Euro kommt bei großen Online-Händlern noch dazu.

Betrag nie im Voraus begleichen
Besonders bitter wird es, wenn ein bezahltes Produkt nie zuhause ankommt. Extrem günstige Preise sind meist das erste Warnsignal für einen Fake-Shop. Vor einem Kauf sollten daher unbedingt die Bewertungen des Online-Shops gelesen werden. Auch auf ein vollständiges, fehlerfreies Impressum, vorhandene AGB, Hinweise auf Widerrufs- und Rückgaberechte sowie Datenschutzbestimmungen und Gütezeichen sollte geachtet werden. „Prinzipiell raten wir, nie den Betrag im Voraus zu begleichen, sondern immer auf Rechnung oder über die Kreditkarte zu zahlen – so ist man im Fall der Fälle abgesichert“, so AK-Experte Kroisser.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
16.11.2026 10:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
1° / 5°
Symbol bedeckt
Güssing
-1° / 5°
Symbol bedeckt
Mattersburg
-2° / 5°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
3° / 5°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
-1° / 5°
Symbol bedeckt

krone.tv

Seine Pferde stürzten
Nach Fiaker-Drama: Kutscher klagt „Aufpasser“
Hammer rechnet ab:
„Die Ölkonzerne stopfen sich die Taschen voll!“
Dieses Foto veröffentlichte der Verteidigungsminister auf der Plattform X.
„Gut gemacht“
Soldat schreit Hegseth an, wird mit Orden belohnt
Crash in der Osttürkei
Vier Tote bei Absturz von Militärhelikopter
krone.tv fragt nach
Funktioniert Dreierkoalition? „So ein Schwachsinn“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
„Bis zum Schluss hat Julian Tischtennis geliebt“
109.915 mal gelesen
Einen kleinen Tischtennistisch nahm Julian mit ins Landesklinikum Salzburg. Noch im Sommer nahm ...
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
105.048 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Oberösterreich
So lief die brutale Attacke auf die Krampusse ab
81.546 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Hoizknecht Teifin veranstalten den Lauf in Ansfelden (Oberösterreich). Wegen aggressiver ...
Innenpolitik
Korruption in Ungarn: SPÖ vermisst FPÖ-Aufschrei
1222 mal kommentiert
SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim (links) wirft FPÖ-Chef Herbert Kickl (rechts) ...
Außenpolitik
Macron: „Ist das Rezept für den nächsten Krieg!“
826 mal kommentiert
Macron gilt als großer Unterstützer der Selenskyj-Regierung.
Außenpolitik
Selenskyj: USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft an
727 mal kommentiert
Selenskyj mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner
Mehr Burgenland
Spendenerfolg
Gerettete Ponys wurden zum Besuchermagneten
Konsequenzen gefordert
Weiter Polit-Wirbel um Parteikalender in Draßburg
Bilanz der Polizei
Frau (79) ohne Schein narrte die Polizisten
Sport Tv Logo
BRAUNÖDER BLÜHT AUF
Ex-Veilchen erlebt in Italien den zweiten Frühling
Eine wahre Wohltat
Sanfte Heilmassagen genießen für den guten Zweck
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf