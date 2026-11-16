Black Friday könnte Schnäppchen mit Haken sein

Rund um den „Black Friday“ locken Händler mit satten Preisnachlässen. Doch nicht jedes Angebot hält, was es verspricht. AK-Konsumentenschützer Christian Kroisser klärt auf.
Der „Black Friday“ fällt heuer auf den 27. November. Doch bereits am 22. November starten viele Online-Händler und Geschäfte mit verlockenden Rabattaktionen. Wer zwischen der Flut an Schnäppchen und roten Schildern die Orientierung zu verlieren droht, sollte aber erst einmal tief durchatmen. Denn oft lauern hinter den vermeintlichen Super-Angeboten im Netz nur Fake-Rabatte und teure Fallen, warnt Christian Kroisser, Konsumentenschützer in der Arbeiterkammer: „Wo Sonderangebot draufsteht, ist nicht zwangsläufig ein Sonderangebot drin. Bis zu minus 60 Prozent gilt meist nur für ausgewählt Artikel!“
Preisverlauf überprüfen
Händler müssen nämlich immer den niedrigsten Preis der letzten 30 Tage angeben und dürfen ihre Preisermäßigungen auch nur im Verhältnis dazu bewerben. Das zeigt, ob es sich wirklich um einen Super-Deal handelt oder nicht. „Wer es ganz genau wissen will, schaut sich den Preisverlauf auf geizhals.at oder idealo.at an“, rät Kroisser.
Gerade bei Online-Bestellungen wird es oft teuer, denn Versand, Zoll und Gebühren machen aus dem Schnäppchen schnell ein Draufzahlgeschäft. Das gilt vor allem bei Bestellungen außerhalb der EU. Seit 1. November fällt die neue Bearbeitungsgebühr „Union Handling Fee“ an. Diese fällt pro Warenposition nach zolltariflicher Einreihung an, kann also auch mehrfach pro Paket verbucht werden. Bestellt man etwa fünf Shirts, ist die Gebühr von zwei Euro einmalig fällig. Bestellt man jedoch fünf Shirts, zwei Paar Schuhe und einen Hut, werden sechs Euro Gebühr fällig.
Pauschalzoll seit Juli
Schon seit 1. Juli gilt der EU-Pauschalzoll bei einem Warenwert von bis zu 150 Euro. Pro Warenkategorie werden drei Euro Zoll fällig. Wer mehrere Shirts bestellt, bezahlt einmalig. Wer jedoch Shirts, Werkzeug und Nahrungsergänzungsmittel gemeinsam bestellt, bezahlt neun Euro. Die österreichische Paketabgabe in Höhe von 2,40 Euro kommt bei großen Online-Händlern noch dazu.
Betrag nie im Voraus begleichen
Besonders bitter wird es, wenn ein bezahltes Produkt nie zuhause ankommt. Extrem günstige Preise sind meist das erste Warnsignal für einen Fake-Shop. Vor einem Kauf sollten daher unbedingt die Bewertungen des Online-Shops gelesen werden. Auch auf ein vollständiges, fehlerfreies Impressum, vorhandene AGB, Hinweise auf Widerrufs- und Rückgaberechte sowie Datenschutzbestimmungen und Gütezeichen sollte geachtet werden. „Prinzipiell raten wir, nie den Betrag im Voraus zu begleichen, sondern immer auf Rechnung oder über die Kreditkarte zu zahlen – so ist man im Fall der Fälle abgesichert“, so AK-Experte Kroisser.
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