Black Friday könnte Schnäppchen mit Haken sein

Betrag nie im Voraus begleichen

Besonders bitter wird es, wenn ein bezahltes Produkt nie zuhause ankommt. Extrem günstige Preise sind meist das erste Warnsignal für einen Fake-Shop. Vor einem Kauf sollten daher unbedingt die Bewertungen des Online-Shops gelesen werden. Auch auf ein vollständiges, fehlerfreies Impressum, vorhandene AGB, Hinweise auf Widerrufs- und Rückgaberechte sowie Datenschutzbestimmungen und Gütezeichen sollte geachtet werden. „Prinzipiell raten wir, nie den Betrag im Voraus zu begleichen, sondern immer auf Rechnung oder über die Kreditkarte zu zahlen – so ist man im Fall der Fälle abgesichert“, so AK-Experte Kroisser.