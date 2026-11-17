Wer also soll für Europa sprechen? Frankreichs Präsident Macron, Deutschlands Kanzler Merz? Beide sind innenpolitische Leichen, haben damit auch außenpolitisch nur mehr eingeschränktes Gewicht. Und nachdem man sich auf einigermaßen objektive Dritte, wie eventuell Angela Merkel im Duett mit Gerhard Schröder, nicht einigen kann, bleibt die Frage: Wen ruft man an, wenn man mit der EU sprechen will?