Beim Treffen der EU-Regierungschefs war man sich bei allen Streitigkeiten über eine Sache einig: Bei Verhandlungen über die Ukraine und insbesondere bei solchen über eine neue europäische Sicherheitsarchitektur müssten die Europäer mit am Tisch sitzen. Nicht einig war man sich hingegen darüber, wer denn sprechen beziehungsweise verhandeln solle.
EINERSEITS ist dies in Hinblick auf die institutionelle Ebene völlig klar: Da ist die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, dann die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und schließlich der EU-Ratspräsident António Costa.
ANDERERSEITS fehlt diesen offiziellen EU-Spitzenfunktionären entweder das nötige politische Gewicht oder die nötige Akzeptanz seitens der anderen weltpolitischen Akteure, wie etwa Trump oder auch Putin.
Ursula von der Leyen als Bussi-Bussi-Freundin des ukrainischen Präsidenten Zelenskij wird im Kreml kaum Gehör finden. Ebenso wenig wie die EU-Außenbeauftragte Kallas als deklarierte Russland-Hasserin. Und EU-Ratspräsident Costa ist auf der weltpolitischen Bühne schlicht und einfach zu unbedeutend.
Wer also soll für Europa sprechen? Frankreichs Präsident Macron, Deutschlands Kanzler Merz? Beide sind innenpolitische Leichen, haben damit auch außenpolitisch nur mehr eingeschränktes Gewicht. Und nachdem man sich auf einigermaßen objektive Dritte, wie eventuell Angela Merkel im Duett mit Gerhard Schröder, nicht einigen kann, bleibt die Frage: Wen ruft man an, wenn man mit der EU sprechen will?
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