Vor Gipfel in China
Zwischenfälle mit Russen-Jets und Trumps Maschine
Russische Militärflugzeuge haben kurz vor dem Beginn eines großen Wirtschaftsgipfels in China für Aufregung in Südkorea, Japan und Taiwan gesorgt. Japan warf Russland vor, seinen Luftraum verletzt zu haben. Unterdessen musste die US-Regierungsmaschine Air Force One für einen Tankstopp umgeleitet werden.
Zwei mutmaßlich russische Flugzeuge seien am Dienstagmorgen nahe der Insel Okinoshima im Südwesten des Landes in den japanischen Luftraum eingedrungen, sagte Regierungssprecher Minoru Kihara. Ähnliche Meldungen gab es aus Südkorea und Taiwan. Nach Angaben Kiharas passierten die Flugzeuge zunächst die Koreastraße zwischen Japan und Südkorea und flogen anschließend zwischen Yonaguni und Taiwan hindurch. In weiterer Folge nahmen sie demnach Kurs auf den Pazifik. Japanische Kampfflugzeuge seien aufgestiegen, um die Flugzeuge zu warnen.
Japan sieht „schwerwiegende Verletzung der Souveränität“
„Die Verletzung unseres nationalen Luftraums durch russische Flugzeuge ist nicht nur eine schwerwiegende Verletzung der Souveränität unseres Landes, sondern auch eine Bedrohung für unsere Sicherheit und völlig inakzeptabel“, betonte der Regierungssprecher. Japan habe über diplomatische Kanäle „sehr scharfen Protest“ bei Russland eingelegt.
Welche russischen Maschinen in die Zonen der drei Länder eindrangen und was der Hintergrund der Flüge war, blieb zunächst unklar. Die Vorfälle erfolgten einen Tag vor Beginn des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) im südchinesischen Shenzhen. Am Rande des Treffens wollen Russlands Präsident Wladimir Putin, US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping miteinander sprechen.
Kursänderung erst bekannt, als Journalisten Fotos veröffentlichten
Der Flug Trumps zu den Philippinen, wo er vor dem Gipfel in Shenzen an einem Treffen des südostasiatischen Staatenbunds ASEAN teilnimmt, verlief unterdessen nicht ganz reibungslos. Die Air Force One musste – laut offiziellen Angaben wegen Unwetters – zum Tanken einen nicht in Fairbanks (Alaska) geplanten Zwischenstopp einlegen. Die Kursänderung wurde erst bekannt, als mitgereiste Journalisten Bilder von der gelandeten Maschine veröffentlichten.
Ersatzjet stand ebenfalls bereit
Der US-Staatschef war während der Pause nicht zu sehen. Dafür fuhr ein älterer Air-Force-One-Ersatzjet neben den neuen aus Katar stammenden Jumbojet vor. Ein Wechsel der Regierungsdelegation zwischen den beiden Flugzeugen war nicht zu beobachten. So manchen erinnerten die Bilder allerdings an das Täuschungsmanöver im Juli, als Trump nach dem NATO-Gipfel in Ankara für seine Heimreise aus Sicherheitsgründen das Flugzeug wechseln musste. Der Präsident benutzte dafür einen angedockten Catering-Container.
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