Ersatzjet stand ebenfalls bereit

Der US-Staatschef war während der Pause nicht zu sehen. Dafür fuhr ein älterer Air-Force-One-Ersatzjet neben den neuen aus Katar stammenden Jumbojet vor. Ein Wechsel der Regierungsdelegation zwischen den beiden Flugzeugen war nicht zu beobachten. So manchen erinnerten die Bilder allerdings an das Täuschungsmanöver im Juli, als Trump nach dem NATO-Gipfel in Ankara für seine Heimreise aus Sicherheitsgründen das Flugzeug wechseln musste. Der Präsident benutzte dafür einen angedockten Catering-Container.