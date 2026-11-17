Und jetzt soll die Rückkehr auf die große Tennis-Bühne gelingen. „Die Mutterschaft war eine außergewöhnliche Erfahrung für mich, und heute spüre ich, dass ich die nötige Motivation und Energie habe, um mich dieser neuen Herausforderung zu stellen. Ich weiß, dass viel Arbeit vor mir liegt, aber ich habe große Lust, wieder einzusteigen und Schritt für Schritt ein neues Kapitel meiner Karriere aufzuschlagen“, kündigt die Italienerin an.