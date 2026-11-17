Überraschung um Camila Giorgi! Die Italienerin, die in den vergangenen Jahren vor allem durch ein aufregendes, mitunter skandalumwittertes Privatleben, auf sich aufmerksam machte, will ihr Comeback als Tennis-Profi geben. Das hat die 34-Jährige auf Instagram angekündigt und dabei auch einen Schlussstrich unter ihre „Social-Media-Vergangenheit“ gezogen.
„Jetzt beginnt ein neues Kapitel meiner Sportkarriere“, kündigt Giorgi auf ihren Instagram-Kanal an. Die zahlreichen Beiträge, mit denen sie über Jahre hinweg eine beachtliche Zahl an Followern angesammelt hatte, hat sie mittlerweile entfernt – nur noch das Statement ist dort zu sehen und das sorgt für eine Überraschung. Denn die Italienerin kündigt ihr Tennis-Comeback an.
Ihr bisher letztes Profi-Match bestritt Giorgi im März 2024 in Indian Wells gegen Iga Swiatek. Anschließend begann eine wilde Zeit. Plötzlich herrschte nämlich Funkstille – nicht nur in Italien wunderte man sich, wo die Tennis-Dame geblieben ist. Italienische Medien berichteten schließlich über Steuerprobleme, einer ausgeräumten Villa und gefälschten Corona-Impf-Zertifikaten.
Vom gefeierten Tennis-Star zum Skandal-Profi innerhalb kurzer Zeit. Wobei im Zentrum der Aufregung vor allem ihr Vater und damaliger Trainer Sergio stand, der immer wieder für Skandale am Rande der Tennis-Turniere von Camila sorgte. Über Monate tobte eine Schlammschlacht, Giorgi meldete sich schließlich aus den USA – war aus Italien geflüchtet.
Hochzeit, Baby und jetzt das Comeback
Doch dann die Kehrtwende – nach einigen Monaten kehrte die Sportlerin in ihre Heimat zurück und zeigte Reue. Sie kündigte an, alle Probleme zu klären, und fand schließlich eine neue Liebe. Nach acht Monaten Beziehung heiratete Giorgi den ehemaligen Tennis-Profi Andreas Pasutti. Camila wurde schwanger und im September kam ihr Sohn zur Welt.
Und jetzt soll die Rückkehr auf die große Tennis-Bühne gelingen. „Die Mutterschaft war eine außergewöhnliche Erfahrung für mich, und heute spüre ich, dass ich die nötige Motivation und Energie habe, um mich dieser neuen Herausforderung zu stellen. Ich weiß, dass viel Arbeit vor mir liegt, aber ich habe große Lust, wieder einzusteigen und Schritt für Schritt ein neues Kapitel meiner Karriere aufzuschlagen“, kündigt die Italienerin an.
Ihr neues Team steht
Für ihr Comeback hat sie einiges umgestellt. Ehemann Pasutti wird ihr Trainer, zudem hat sich Giorgi mit Marco Panichi, den ehemaligen Fitnesstrainer von Novak Djokovic und Jannik Sinner ins Boot geholt. Ein Anwalt soll zudem dafür sorgen ihre Probleme abseits des Platzes endgültig zu klären.
„Der Prozess zur Klärung zurückliegender steuerlicher Angelegenheiten wurde eingeleitet. Den wollen die Athletin und ihr neues Team transparent und in voller Kooperation angehen mit dem Ziel, dem neuen beruflichen Projekt Stabilität und Kontinuität zu gewährleisten“, heißt es in einem Statement. Im neuen Jahr soll es dann mit dem ersten Turnier losgehen – möglicherweise schon in Australien ...
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