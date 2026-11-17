Intrigen, Liebesdramen und jede Menge Zoff: Österreichs Reality-Stars sorgen regelmäßig für ordentlich Gesprächsstoff. Jetzt bekommen die bekanntesten Gesichter der heimischen TV-Szene ihre eigene Auszeichnung! Bei den erstmals stattfindenden „JOYN Austrian Reality Awards“ wird im Dezember entschieden, wer sich die begehrten Preise sichern darf. Und das Beste: Die Fans haben selbst die Wahl!
Ob „Forsthaus Rampensau“, „Match in Paradise“ oder auch „Reality, Oida!“ – an Drama, Streit und heißen Flirts mangelt es im österreichischen Reality-TV definitiv nicht. Manche Kandidaten sind längst zu echten Publikumslieblingen geworden, andere sorgen mit ihren Auftritten immer wieder für hitzige Diskussionen. Jetzt stellt sich die Frage: Wer hat sich den Titel als Österreichs bester Reality-Star wirklich verdient?
Bekannte Gesichter kämpfen um den Titel
Bei den erstmals vergebenen „JOYN Austrian Reality Awards“ treten gleich mehrere bekannte Namen gegeneinander an. In der Kategorie „Best Austrian Reality-Star“ kämpfen bei den Frauen unter anderem Tara Tabitha, Elsa Latifaj, Sabrina Wlk und Zoe Saip um die Gunst des Publikums. Ebenfalls nominiert sind Beverly Cotman und Elizabeth Pertschi.
Auch bei den Männern dürfte es spannend werden: Erik Seidl alias Satans Bratan, Daniel Fischer, Dominik Brcic, Ferry und Robert Gruszka wollen sich den begehrten Titel sichern.
Wer ist der größte Durchstarter?
Doch nicht nur die bereits etablierten Reality-Gesichter dürfen auf einen Preis hoffen. In einer dritten Kategorie wird der „Durchstarter des Jahres“ beziehungsweise die „Durchstarterin des Jahres“ gesucht. Zur Wahl stehen Nelson Henry, Phillip Leis, Selina Hager, Zoe Müllner und „Crazy Cheese“ Roland Ludomirska.
Wer am Ende tatsächlich jubeln darf, liegt ganz in den Händen der Zuschauer. Bis einschließlich 30. November können Fans online für ihre Favoriten abstimmen.
Große Entscheidung im Dezember
Vergeben werden die Awards am 9. Dezember im Rahmen der „Match in Paradise“-Premiere. Durch den Abend führt „Café Puls“-Moderatorin Julia Furdea. Spätestens dann zeigt sich, welche Reality-Stars bei den Fans besonders hoch im Kurs stehen.
Jetzt seid ihr gefragt!
Wer hat euch mit seinen Auftritten am meisten unterhalten, wer hat für die größten Überraschungen gesorgt und wer verdient den Titel? Hier könnt ihr noch bis zum 30. November für eure Favoriten abstimmen:
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