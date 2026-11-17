Ob „Forsthaus Rampensau“, „Match in Paradise“ oder auch „Reality, Oida!“ – an Drama, Streit und heißen Flirts mangelt es im österreichischen Reality-TV definitiv nicht. Manche Kandidaten sind längst zu echten Publikumslieblingen geworden, andere sorgen mit ihren Auftritten immer wieder für hitzige Diskussionen. Jetzt stellt sich die Frage: Wer hat sich den Titel als Österreichs bester Reality-Star wirklich verdient?