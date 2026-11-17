Wow, was für ein Auftritt von Jennifer Lawrence! Die Oscarpreisträgerin stahl bei der Premiere von „Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping“ in einem Hingucker-Kleid mit Mega-Beinschlitz allen die Show.
Am Montagabend feierte „Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping“ in New York große Premiere – und alle waren dabei! Neben des Stars des aktuellen Prequels wie Elle Fanning oder Joseph Zada gab es für die Fans aber noch eine weitere Überraschung auf dem roten Teppich. Und was für eine!
Blütentraum mit Mega-Beinschlitz
Denn neben Josh Hutcherson schaute auch „Katniss“ Jennifer Lawrence vorbei – und stellte mit ihrem Auftritt alle in den Schatten. Die 36-Jährige trug nämlich eine absolute Hingucker-Robe aus der aktuellen Pre-Fall-Kollektion von Dior.
Das schwarze Mantelkleid war gleich aus mehreren Gründen ein echtes Highlight: Das Dekolleté wurde durch einen auffälligen, weißen Fake-Fur-Kragen umrandet, zudem zogen sich zahlreichen aufwendige Blütenstickereien über die ganze Länge bis über die lange Schleppe.
Absoluter Wow-Moment war aber ein extra langer Beinschlitz, unter dem die langen Beine von Lawrence hervorblitzten.
„Katniss“-Comeback
Dass Lawrence und Hutcherson nach mehr als zehn Jahren wieder gemeinsam am Red Carpet posierten, war aber nicht nur ein Anblick, der so manchen Fan in Nostalgie versetzte. Es gibt auch einen guten Grund dafür. Im Prequel schlüpfen die beiden für den Epilog noch einmal kurz in ihre Paraderollen Katniss Everdeen und Peeta Mellark.
Ein Wiedersehen gab es auch mit weiteren Stars der „Tribute von Panem“-Reihe, etwa Woody Harrelson und Elizabeth Banks. Harrelson kehrt im neuen Film noch einmal als Haymitch zurück, die jüngere Version seiner Figur wird von Joseph Zada gespielt. Auch Banks‘ Rolle der Effie Trinket wird im Prequel zu sehen sein – gespielt von Elle Fanning.
„Emotionale“ Rückkehr
Für Lawrence und Hutcherson war der Dreh übrigens eine „unglaubliche“ Erfahrung, wie die 36-Jährige erst Ende Oktober im Podcast „Call Her Daddy“ ausplauderte. „Es war so emotional.“
„Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping“ erzählt die Vorgeschichte von Haymitch Abernathy, dem späteren Mentor von Katniss Everdeen. Im Mittelpunkt stehen die 50. Hungerspiele, das sogenannte zweite Jubel-Jubiläum, bei dem doppelt so viele Tribute wie üblich in die tödliche Arena geschickt werden. Der Film startet am 19. November in den österreichischen Kinos.
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