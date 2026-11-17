„Katniss“-Comeback

Dass Lawrence und Hutcherson nach mehr als zehn Jahren wieder gemeinsam am Red Carpet posierten, war aber nicht nur ein Anblick, der so manchen Fan in Nostalgie versetzte. Es gibt auch einen guten Grund dafür. Im Prequel schlüpfen die beiden für den Epilog noch einmal kurz in ihre Paraderollen Katniss Everdeen und Peeta Mellark.