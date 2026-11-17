Medizinischer Notfall
Passagier rettet Lufthansa-Flugbegleiter das Leben
Auf einem Lufthansa-Flug von Tel Aviv nach Frankfurt ist es am Sonntag zu einem lebensbedrohlichen Zwischenfall gekommen. Ein Flugbegleiter erlitt einen schweren allergischen Schock. Dank des raschen Eingreifens eines Passagiers ist der Mann noch am Leben.
Der Airbus A321neo war um 15.12 Uhr am Flughafen Ben Gurion gestartet. Etwa zweieinhalb Stunden später kam es zu dem medizinischen Notfall, wie das österreichische Luftfahrtmagazin „Austrian Wings“ am Dienstag berichtete. Der Flugbegleiter dürfte wohl unbemerkt Sesam zu sich genommen haben, was einen anaphylaktischen Schock auslöste.
Intensivmediziner an Bord
Andere Lufthansa-Mitarbeiter eilten zu Hilfe und ersuchten die Passagiere um Unterstützung. Der zufällig an Bord anwesende Arzt Uriel Trahtemberg, der am Galilee Medical Center in der Küstenstadt Naharija, die allgemeine und respiratorische Intensivstation leitet, rettete dem Mann schlussendlich das Leben.
Notlandung in Belgrad
Nach der Gabe des Notfallmedikaments Epinephrin und weiteren Arzneimitteln, kümmerte er sich bis zur umgehend eingeleiteten Notlandung in Belgrad um den Flugbegleiter. Der Mann wurde anschließend in ein serbisches Krankenhaus gebracht, die Passagiere erreichten Frankfurt erst mit deutlicher Verspätung.
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