Der Airbus A321neo war um 15.12 Uhr am Flughafen Ben Gurion gestartet. Etwa zweieinhalb Stunden später kam es zu dem medizinischen Notfall, wie das österreichische Luftfahrtmagazin „Austrian Wings“ am Dienstag berichtete. Der Flugbegleiter dürfte wohl unbemerkt Sesam zu sich genommen haben, was einen anaphylaktischen Schock auslöste.