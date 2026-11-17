In der 84. Ausgabe von „Gelb-Rot – Der UNICOPE Fußball-Talk“ rückt das Nationalteam in der Nations League in den Mittelpunkt. Abseits davon gibt es Updates zur heimischen Bundesliga, wir sprechen über den Dschungel-Aufenthalt von Wayne Rooney und bewerten den ersten Auftritt von Ronaldinho nach über zehn Jahren Karrierepause.