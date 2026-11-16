Ralf Rangnick: „Er hätte von Anfang an gespielt!“

ÖFB-Team im Hinspiel gegen Israel mit Problemen

Das erste Duell mit Israel brachte Ende September in Linz einen 3:1-Erfolg, wobei Österreich lange Zeit große Mühe hatte. Obwohl das ÖFB-Team über eine halbe Stunde in Überzahl agierte, stand es bis zur 90. Minute 1:1. „Israel hat eine Mannschaft, die immer wieder spielerische Lösungen sucht und wahrscheinlich mit einer Fünferkette agieren wird. Es wird darauf ankommen, dass wir genügend Vertikalität und Läufe in die Tiefe haben“, sagte Rangnick. Die Israelis liegen mit drei Punkten aus fünf Partien auf dem letzten Platz, könnten aber mit einem Sieg noch Dritter werden und dadurch das Abstiegs-Play-off vermeiden.