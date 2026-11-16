Ralf Rangnick: „Er hätte von Anfang an gespielt!“

Die Personalsituation im ÖFB-Team verschärft sich nach der Abreise von Rapid-Kicker Yusuf Demir weiter. „Er hätte gegen Israel von Anfang an gespielt“, verrät Teamchef Ralf Rangnick.
Auf Österreichs Nationalmannschaft wartet zum Jahresausklang am Dienstag (20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) ein Bewerbsmatch mit Testspielcharakter. Die ÖFB-Auswahl steht bereits vor der letzten Nations-League-Partie in Debrecen gegen Israel als Gruppensieger und Aufsteiger in Liga A fest, was Teamchef Ralf Rangnick die Chance zum Experimentieren gibt. Der Deutsche kündigte im Vergleich zum 1:0 am Samstag in Linz gegen Irland einige Änderungen an.
„Wir wollen dem einen oder anderen die Chance geben, sich zu zeigen“, erklärte der Deutsche und betonte: „Wir werden darauf achten, dass jeder auf seiner bestmöglichen Position spielt. Nur dann ist es auch eine echte Chance für den betreffenden Spieler.“
Lange Verletztenliste
Nicht nur aufgrund der Rotation, auch aufgrund der langen Verletztenliste wird in Debrecen eine ÖFB-Elf einlaufen, die man in dieser Zusammenstellung wohl nicht mehr zu sehen bekommen wird. Abgesehen vom pausierenden Marcel Sabitzer stehen elf weitere Spieler wegen Verletzungen nicht zur Verfügung, zuletzt meldete sich am Montag Yusuf Demir ab.
Der Rapid-Profi erlitt laut Rangnick im Training eine Knieprellung. „Er hätte gegen Israel von Anfang an gespielt“, erzählte der Teamchef.
Bleibt ÖFB ungeschlagen?
Trotz der massiven personellen Schwächung peilt Rangnick ein Erfolgserlebnis an. „Ich bin froh, dass wir schon vor dem letzten Spiel den Gruppensieg klarmachen konnten. Das heißt aber nicht, dass wir dieses Spiel weniger ernst nehmen. Wir wollen auch am Dienstag ungeschlagen bleiben und drei Punkte holen“, sagte der 68-Jährige.
Es sei „nicht selbstverständlich, dass wir so kurz nach der WM mit so vielen Ausfällen ungeschlagen und vorzeitig Erster sind“, erklärte Rangnick. Die Trainingsleistungen seien „richtig gut“ gewesen. „Wir hatten in den beiden Lehrgängen im Herbst eine richtig gute Energie und wollen jetzt die Nations League ungeschlagen zu Ende bringen.“
Das letzte Länderspiel des Jahres geht unter ungewöhnlichen Rahmenbedingungen über die Bühne. Israel darf seit dem Hamas-Angriff am 7. Oktober 2023 seine Heimspiele nicht mehr im eigenen Land austragen und weicht daher regelmäßig ins ostungarische Debrecen aus. Das dortige Nagyerdei Stadion fasst etwa 20.000 Personen, wird am Dienstag aber gerade einmal mit ein paar Hundert Fans gefüllt sein. Mehr als die Hälfte von ihnen wird den Österreichern die Daumen drücken. „Es ist immer schöner, wenn man vor vielen Zuschauern spielt, aber entscheidend ist, was auf dem Platz passiert“, meinte Rangnick.
ÖFB-Team im Hinspiel gegen Israel mit Problemen
Das erste Duell mit Israel brachte Ende September in Linz einen 3:1-Erfolg, wobei Österreich lange Zeit große Mühe hatte. Obwohl das ÖFB-Team über eine halbe Stunde in Überzahl agierte, stand es bis zur 90. Minute 1:1. „Israel hat eine Mannschaft, die immer wieder spielerische Lösungen sucht und wahrscheinlich mit einer Fünferkette agieren wird. Es wird darauf ankommen, dass wir genügend Vertikalität und Läufe in die Tiefe haben“, sagte Rangnick. Die Israelis liegen mit drei Punkten aus fünf Partien auf dem letzten Platz, könnten aber mit einem Sieg noch Dritter werden und dadurch das Abstiegs-Play-off vermeiden.
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