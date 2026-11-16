Abschiebezentrum in Ruanda „rechtlich zweifelhaft“

Australiens Konzept verursachte Millionen-Kosten

Mit der „Operation Sovereign Borders“ startete die damalige konservative Regierung in Canberra im Jahr 2013 eine Nulltoleranz-Politik gegen illegale Einwanderung. Das Konzept: Wer illegal versucht, den Kontinent zu erreichen, hat jegliches Recht auf Einwanderung verwirkt. Die abgefangenen Migranten wurden in Nauru und Papua-Neuguinea untergebracht. Das Lager in Papua-Neuguinea wurde 2021 nach heftiger Kritik geschlossen. Im Lager in Nauru sind nur noch mehrere Dutzend Asylsuchende untergebracht. Im vergangenen Budgetjahr gab Australien rund neun Millionen Dollar pro untergebrachter Person aus, wie der „Guardian“ berechnete.