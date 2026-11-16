NS-Raubkunstfall?
Eklat um Auktion von van-Gogh-Werk in New York
Eine am Mittwoch anstehende Sotheby‘s-Auktion in New York, bei der zwölf Kunstwerke für insgesamt mindestens 450 Millionen Dollar (rund 407 Mio. Euro) versteigert werden sollen, sorgt im Vorfeld für Aufregung.
Laut einem Bericht der „New York Times“ wollen die Erben des ehemaligen Eigentümers von Vincent van Goghs Gemälde „Blühende Kastanienbäume“ (1890) die Auktion des Werks verhindern, um eine gerechte Lösung im Sinne der „Washingtoner Principles“ (1998) zu verhandeln.
Das auf 180 Mio. Dollar (rund 162 Mio. Euro) geschätzte Bild „Châtaigniers en fleurs“ sei 1936 laut den Erben von Samuel Fischer, Gründers des S. Fischer Verlags, unter dem Druck nationalsozialistischer Verfolgung verkauft worden, wie „Der Standard“ berichtet. Der Verkauf müsse daher nach den Washingtoner Prinzipien zu NS-Raubkunstfällen neu bewertet werden. Das Werk ging damals zunächst an einen Pariser Sammler, seit 1974 befindet es sich im Besitz der argentinischen Sammler-Familie Blaquier-Arrieta.
Künstler winkt Rekord
Die Erben verlangen nun einen eindeutigen Nachweis, dass der Verkauf 1936 zum Marktwert erfolgte und nicht durch die politischen Umstände erzwungen wurde. Von Sotheby‘s hieß es, die Provenienzforschung habe keine Hinweise auf einen Zwangsverkauf ergeben, man arbeite jedoch an einer einvernehmlichen Lösung. Als möglicher Kompromiss gilt eine Beteiligung der Erben am Verkaufserlös. Sollte das Gemälde um den geschätzten Verkaufspreis den Besitzer wechseln, wäre dies ein Rekord für den Künstler. Der bisherige Höchstpreis für ein Werk von van Gogh lag bei 117 Millionen Dollar.
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