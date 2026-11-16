Eklat um Auktion von van-Gogh-Werk in New York

Künstler winkt Rekord

Die Erben verlangen nun einen eindeutigen Nachweis, dass der Verkauf 1936 zum Marktwert erfolgte und nicht durch die politischen Umstände erzwungen wurde. Von Sotheby‘s hieß es, die Provenienzforschung habe keine Hinweise auf einen Zwangsverkauf ergeben, man arbeite jedoch an einer einvernehmlichen Lösung. Als möglicher Kompromiss gilt eine Beteiligung der Erben am Verkaufserlös. Sollte das Gemälde um den geschätzten Verkaufspreis den Besitzer wechseln, wäre dies ein Rekord für den Künstler. Der bisherige Höchstpreis für ein Werk von van Gogh lag bei 117 Millionen Dollar.