Notarztstützpunkte als Zerreißprobe für die SPÖ

Zwei Gutachten spalten eine Partei

Auf der anderen Seite die SPÖ, deren Parteiobmann Sven Hergovich klar für eine Verschiebung des Termins ist. Und dann Parteigenossin Eva Prischl, die zuständige Landesrätin. Wie zu hören ist, wurde zuletzt der Druck von beiden Seiten auf sie immer größer. Prischl hat kürzlich ein neues Gutachten in Auftrag gegeben. Dieses wird morgen auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Miikl-Leitner (ÖVP) im Rahmen einer Regierungssitzung im Landhausviertel St. Pölten diskutiert. Gleichzeitig liegt aber auch ein zweites, umstrittenes Gutachten vor, das Hergovich einbringen wird. Wie die Schriftstücke bewertet werden, wird sich erst morgen weisen.