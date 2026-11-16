Für 37 Kunden wurde der Küchentraum zum Albtraum

Pensionist will bis zuletzt an Firma geglaubt haben

Der Angeklagte allerdings bestreitet einen Betrug. Nur zur grob fahrlässigen Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen bekennt er sich schuldig. Er habe geglaubt, sämtliche Aufträge erfüllen zu können. Erst am 2. November 2023, als die Bank den Zahlungsverkehr stoppte, sei ihm die Aussichtslosigkeit der Lage bewusst geworden. Sein Anwalt habe ihm daraufhin zur Insolvenz geraten. Der Vorarlberger verweist auf Corona und die spätere Baukrise. Während der Pandemie seien noch Küchen montiert worden, die schon zuvor bezahlt waren. Auf konkrete Nachfragen bleibt er jedoch mehrfach eine schlüssige Antwort schuldig.