Für 37 Kunden wurde der Küchentraum zum Albtraum

Mehr als 30 Kunden warten vergeblich auf ihre Küchen, der Schaden soll über 500.000 Euro betragen. Seit Montag muss sich ein ehemaliger Küchenstudio-Betreiber (63) wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs und mehrerer Insolvenzdelikte vor dem Landesgericht Feldkirch verantworten.
Knapp über 130.000 Euro im Jahr 2021, nur noch 57.000 Euro im Jahr darauf: Als der vorsitzende Richter des Schöffensenats die Privatentnahmen aus dem Küchenstudio auflistet, gerät der 63-jährige Angeklagte aus Vorarlberg in größere Erklärungsnot. Die Entnahmen seien umsatzabhängig gewesen, versucht sich der mittlerweile pensionierte Beschuldigte zu rechtfertigen. Für den Richter ist es ein Hinweis darauf, dass der Mann den wirtschaftlichen Abwärtstrend längst bemerkt haben musste.
Der Küchenstudio-Betreiber steht wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs und mehrerer Insolvenzdelikte vor Gericht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war seine GmbH bereits Ende 2022 überschuldet. Trotzdem habe er weiter Küchen verkauft und Anzahlungen kassiert, obwohl er in Kauf genommen habe, nicht liefern zu können. Gemäß Anklage sollen 37 Kunden um insgesamt über 500.000 Euro geschädigt worden sein. Gläubiger sollen über eine Million Euro verloren haben. Auch betrügerische Krida und Gläubigerbegünstigung stehen im Raum.
Pensionist will bis zuletzt an Firma geglaubt haben
Der Angeklagte allerdings bestreitet einen Betrug. Nur zur grob fahrlässigen Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen bekennt er sich schuldig. Er habe geglaubt, sämtliche Aufträge erfüllen zu können. Erst am 2. November 2023, als die Bank den Zahlungsverkehr stoppte, sei ihm die Aussichtslosigkeit der Lage bewusst geworden. Sein Anwalt habe ihm daraufhin zur Insolvenz geraten. Der Vorarlberger verweist auf Corona und die spätere Baukrise. Während der Pandemie seien noch Küchen montiert worden, die schon zuvor bezahlt waren. Auf konkrete Nachfragen bleibt er jedoch mehrfach eine schlüssige Antwort schuldig.
Weitere Zeugen nötig, Prozess vertagt
Um Buchhaltung und Verwaltung habe sich vor allem seine inzwischen geschiedene Frau gekümmert, außerdem habe es einen Steuerberater gegeben. „Im Nachhinein gesehen hätte ich mich viel mehr mit dem Thema Buchhaltung auseinandersetzen sollen“, räumt der gelernte Handwerker ein. Doch eine solche Ausbildung habe er nicht. Ob er seine Kunden bewusst täuschte oder die Pleite zu spät erkannte, bleibt vorerst offen. Weitere Zeugen müssen gehört werden. Der Prozess wurde auf unbestimmte Zeit vertagt.
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