Ein dreifaches Hoch auf Albrecht Dürer!

Generaldirektor Jonathan Fine präsentiert sein Programm für das Kunsthistorische Museum 2027: Neben drei Ausstellungen zu Albrecht Dürers 500. Todestag 2028 wird die Reichskrone neu präsentiert und der Finne Toni R. Toivonen porträtiert.
Er ist stolz auf die aktuelle „große internationale und nationale Sichtbarkeit, die wir seit Jahren nicht mehr gehabt haben. Unsere Präsentation des Werks Michaelina Wautiers wird bereits als ,Ausstellung des Jahres‘ gehandelt. Wir sind wieder zu einer Top-Destination Europas geworden“, berichtet Jonathan Fine, Generaldirektor des Kunsthistorischen Museums, bei seiner gestrigen Jahrespressekonferenz.
Er möchte aber auch „Schwierigkeiten nicht verschweigen“: Sorge bereiten die Verschiebung der Umbauten des Eingangs und für Barrierefreiheit aufgrund der Budgetkonsolidierung des Bundes, die Klimatechnik der Schatzkammer – Fine: „Da ist Handlungsbedarf!“ – und die Säle für Sonderausstellungen in der Neuen Burg usw.
Ausstellungsprojekte für 2027 sind – neben Dürer anlässlich seines 500. Todesjahres – dem finnischen Künstler Toni R. Toivonen und der Reichskrone gewidmet, die im KHM präsentiert wird.
Die Affäre um die Mitarbeiterin in Schloss Ambras hat „viel Zeit und Schwung gekostet“. Ab Juni ist in Ambras eine Schau über die Frau Erzherzog Ferdinands II. von Tirol, Philippine Welser, zu sehen.
Rudi Risatti, neuer Chef des Theatermuseums im Palais Lobkowitz, zeigt „Bühnen der Moderne“ und zu Beethovens 200. Todestag „Eroica“. Im Weltmuseum präsentiert Chefin Claudia Banz in der Neuen Burg „Jacquin“ und „Stoffgeschichten“. Für die Verbesserung der Kommunikation im KHM-Museumsverband wurde eine neue Stelle geschaffen.
Johann Friedrich Böttger erfand 1708 in Sachsen das erste europäische Porzellan. Seither faszinierten dünnes, makelloses Porzellangeschirr und feine Skulpturen Europas Sammler.
In Japan widmeten sich zur gleichen Zeit in den Orten Bizen, Hagi und Shigaraki Künstlerdynastien einer anderen Art von Geschirr: Gefäßen mit rauen Oberflächen und asymmetrischen Formen! Sie waren für Teezeremonien der Sammler, der Reichen und Schönen der letzte Schrei.
Das KHM zeigt ab sofort Spitzenwerke japanischer Keramik aus der Sammlung Heinz Slunecko (bis 4. April). Erlesene Töpfe, Schalen, Platten – Objekte eines Kultes des Unvollkommenen, der heute wieder neu interpretiert wird.
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