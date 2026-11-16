Ein dreifaches Hoch auf Albrecht Dürer!

Er ist stolz auf die aktuelle „große internationale und nationale Sichtbarkeit, die wir seit Jahren nicht mehr gehabt haben. Unsere Präsentation des Werks Michaelina Wautiers wird bereits als ,Ausstellung des Jahres‘ gehandelt. Wir sind wieder zu einer Top-Destination Europas geworden“, berichtet Jonathan Fine, Generaldirektor des Kunsthistorischen Museums, bei seiner gestrigen Jahrespressekonferenz.