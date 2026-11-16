Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aber keine Reaktion

Trump hofft auf Treffen mit Kim in China

Außenpolitik
16.11.2026 18:59
US-Präsident Donald Trump (links) hofft darauf, Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un (rechts) in ...
US-Präsident Donald Trump (links) hofft darauf, Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un (rechts) in China zu treffen – wahrscheinlich vergeblich.(Bild: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump hat gesagt, dass er sich während seiner Asien-Reise möglicherweise mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un treffen könnte. Die Entscheidung darüber hänge von Chinas Staatschef Xi Jinping ab, meinte Trump. Allerdings ist Nordkoreas Regierung bisher nie auf Gesprächsangebote des US-Präsidenten eingegangen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Damit dürfte die Chance wohl nicht allzu hoch sein. Trump wird zunächst beim Gipfel des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN auf den Philippinen erwartet, anschließend geht es zum Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) nach Shenzhen in China weiter. Dort könnte er Kim treffen, sagte der US-Präsident jetzt vor seiner Abreise in Washington. Trump hatte während seiner zweiten Amtszeit bereits mehrfach Interesse an einem solchen Treffen bekundet. Die nordkoreanische Regierung ging darauf aber nicht ein.

Dennoch sagte Trump im August, eine gute Beziehung zu Kim Jong-un zu haben. Während seiner ersten Amtszeit hatte er Kim dreimal persönlich getroffen. Dies hätte die Spannungen mit Pjöngjang verringert, sagte der Politiker. Kim habe ihn stets „mit großem Respekt“ behandelt. „Ich verstehe ihn, er versteht mich“, sagte Trump im August weiter.

Ukraine-Krieg auf der Agenda
Am kommenden Donnerstag wird der Republikaner jedenfalls mit Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin zusammenkommen. Dieses diplomatische Dreiertreffen ist historisch. Das Außenministerium in Peking bestätigte das Treffen. Die drei Staatschefs würden sich eingehend über die Sicherung des Weltfriedens und die Förderung der strategischen Stabilität austauschen, hieß es. Aufgrund der aktuellen globalen Lage trügen China, Russland und die USA eine besondere Verantwortung, um internationale Herausforderung zu bewältigen, sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums am Montag. Einzelheiten zur konkreten Tagesordnung nannte sie nicht.

Lesen Sie auch:
In den kommenden Tagen werden sich US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und ...
Darum könnte es gehen
Xi, Trump und Putin treffen sich bald in China
14.11.2026
„Er versteht mich“:
Trump macht mysteriöse Andeutung Richtung Kim
17.08.2026

Das Weiße Haus nannte den Krieg in der Ukraine, den Iran-Krieg und Denuklearisierung als Themen. Trump wollte Xi schon länger dazu animieren, gemeinsam mit dem Vereinigten Staaten auf ein Ende des Ukraine-Kriegs hinzuwirken. Peking ist ein wichtiger Handelspartner Russlands, Ölexporte nach China spülen viel Geld in Moskaus Kriegskasse.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
16.11.2026 18:59
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Seine Pferde stürzten
Nach Fiaker-Drama: Kutscher klagt „Aufpasser“
Hammer rechnet ab:
„Die Ölkonzerne stopfen sich die Taschen voll!“
Dieses Foto veröffentlichte der Verteidigungsminister auf der Plattform X.
„Gut gemacht“
Soldat schreit Hegseth an, wird mit Orden belohnt
Crash in der Osttürkei
Vier Tote bei Absturz von Militärhelikopter
krone.tv fragt nach
Funktioniert Dreierkoalition? „So ein Schwachsinn“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
So lief die brutale Attacke auf die Krampusse ab
146.884 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Hoizknecht Teifin veranstalten den Lauf in Ansfelden (Oberösterreich). Wegen aggressiver ...
Österreich
„Bis zum Schluss hat Julian Tischtennis geliebt“
115.811 mal gelesen
Einen kleinen Tischtennistisch nahm Julian mit ins Landesklinikum Salzburg. Noch im Sommer nahm ...
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
105.682 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Innenpolitik
Korruption in Ungarn: SPÖ vermisst FPÖ-Aufschrei
1235 mal kommentiert
SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim (links) wirft FPÖ-Chef Herbert Kickl (rechts) ...
Außenpolitik
Versiegt bald Geldfluss nach Kiew? Die EU baut vor
834 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ...
Außenpolitik
Macron: „Ist das Rezept für den nächsten Krieg!“
828 mal kommentiert
Macron gilt als großer Unterstützer der Selenskyj-Regierung.
Mehr Außenpolitik
Aber keine Reaktion
Trump hofft auf Treffen mit Kim in China
Mehrere Szenarien
Pass-Entzug von Kneissl ist offiziell „in Prüfung“
Kreml widerspricht USA
Ukraine-Gespräche noch nicht mit Europa
Krone Plus Logo
Im „Krone“-Interview
Eibinger-Miedl: „Die Flugabgabe schadet uns“
Weist Vorwürfe zurück
Moskau warnt Nachbar Estland vor „Mauerbau“
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf