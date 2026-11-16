Trump hofft auf Treffen mit Kim in China

US-Präsident Donald Trump hat gesagt, dass er sich während seiner Asien-Reise möglicherweise mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un treffen könnte. Die Entscheidung darüber hänge von Chinas Staatschef Xi Jinping ab, meinte Trump. Allerdings ist Nordkoreas Regierung bisher nie auf Gesprächsangebote des US-Präsidenten eingegangen.
Damit dürfte die Chance wohl nicht allzu hoch sein. Trump wird zunächst beim Gipfel des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN auf den Philippinen erwartet, anschließend geht es zum Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) nach Shenzhen in China weiter. Dort könnte er Kim treffen, sagte der US-Präsident jetzt vor seiner Abreise in Washington. Trump hatte während seiner zweiten Amtszeit bereits mehrfach Interesse an einem solchen Treffen bekundet. Die nordkoreanische Regierung ging darauf aber nicht ein.
Dennoch sagte Trump im August, eine gute Beziehung zu Kim Jong-un zu haben. Während seiner ersten Amtszeit hatte er Kim dreimal persönlich getroffen. Dies hätte die Spannungen mit Pjöngjang verringert, sagte der Politiker. Kim habe ihn stets „mit großem Respekt“ behandelt. „Ich verstehe ihn, er versteht mich“, sagte Trump im August weiter.
Ukraine-Krieg auf der Agenda
Am kommenden Donnerstag wird der Republikaner jedenfalls mit Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin zusammenkommen. Dieses diplomatische Dreiertreffen ist historisch. Das Außenministerium in Peking bestätigte das Treffen. Die drei Staatschefs würden sich eingehend über die Sicherung des Weltfriedens und die Förderung der strategischen Stabilität austauschen, hieß es. Aufgrund der aktuellen globalen Lage trügen China, Russland und die USA eine besondere Verantwortung, um internationale Herausforderung zu bewältigen, sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums am Montag. Einzelheiten zur konkreten Tagesordnung nannte sie nicht.
Das Weiße Haus nannte den Krieg in der Ukraine, den Iran-Krieg und Denuklearisierung als Themen. Trump wollte Xi schon länger dazu animieren, gemeinsam mit dem Vereinigten Staaten auf ein Ende des Ukraine-Kriegs hinzuwirken. Peking ist ein wichtiger Handelspartner Russlands, Ölexporte nach China spülen viel Geld in Moskaus Kriegskasse.
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