Trump hofft auf Treffen mit Kim in China

Damit dürfte die Chance wohl nicht allzu hoch sein. Trump wird zunächst beim Gipfel des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN auf den Philippinen erwartet, anschließend geht es zum Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) nach Shenzhen in China weiter. Dort könnte er Kim treffen, sagte der US-Präsident jetzt vor seiner Abreise in Washington. Trump hatte während seiner zweiten Amtszeit bereits mehrfach Interesse an einem solchen Treffen bekundet. Die nordkoreanische Regierung ging darauf aber nicht ein.