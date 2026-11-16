Schmiergeld-Aufschlag Auslöser für MA35-Skandal?

Frust über zu hohe „Bearbeitungsgebühren“

Die ÖVP pochte auf volle Aufklärung, die SPÖ sprach von Fehlverhalten Einzelner statt von Systemversagen. Einen neuen Aspekt brachte FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss in der Diskussion ein: Am Anfang des Skandals könnte nämlich ein verärgerter Kunde stehen. Er soll 3000 Euro Schmiergeld für den gängigen Preis gehalten haben, bis plötzlich 5500 Euro fällig waren. Da habe er sich an offizieller Stelle beschwert. Schlussendlich könnte die Geldgier des mutmaßlichen Netzwerks den Fall dann ins Rollen gebracht haben. Entkräftet wurde das im Plenum nicht, trotz zahlreicher Berichtigungen der Regierungsparteien. Der Hinweis ist einer von mehreren, denen jetzt die Ermittler nachgehen.