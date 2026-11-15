Deutscher (24) geht am Rudolfskai auf Polizei los

Eine Verkehrskontrolle am Rudolfskai ist in der Nacht auf Sonntag eskaliert. Ein 24-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Altötting verweigerte laut Polizei jede Mitwirkung, wurde zunehmend aggressiv und ging schließlich auf die Beamten los. Der Mann wurde festgenommen.
Aus einer gewöhnlichen Verkehrskontrolle wurde kurz nach Mitternacht ein Polizeieinsatz. Am Rudolfskai hielten Beamte einen 24-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Altötting an. Der Mann verweigerte laut Polizei von Beginn an jede Mitwirkung und wurde zunehmend aggressiv.
Schließlich soll er auf die Beamten losgegangen sein. Die Polizisten nahmen ihn daraufhin fest und brachten ihn ins Polizeianhaltezentrum Salzburg. Auf den 24-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen zu.
Unter anderem wird ihm die Verweigerung des Alkotests vorgeworfen. Zusätzlich ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt.
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