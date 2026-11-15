Musical: Familiendrama mit Wucht und Rocksound

Von wegen perfekter Familie: Im Musical „Jagged Little Pill“ zerbricht die Fassade der Familie Healy unter Leistungsdruck, Sucht und verdrängten Wahrheiten. Die Rockhits von Alanis Morissette liefern dazu den passenden Soundtrack. Im Linzer Musiktheater entfaltete sich eine packende deutschsprachige Erstaufführung.