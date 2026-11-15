Edlseer-Frontmann:„Für Körper bedeutet es einiges“

30 Jahre sind die Edlseer mittlerweile erfolgreich im Geschäft. Im Gespräch mit der „Krone“ erzählte der Frontmann der Band, Fritz Kristoferitsch, nun offen über die Kehrseiten seines Traumberufes und wie es mit der Band weitergeht.
„Das Bergaufgehen ist anstrengend, aber oben zu bleiben, ist nicht viel leichter“, sagt Edlseer-Frontmann Fritz Kristoferitsch im „Krone“-Interview. Seit mittlerweile 30 Jahren hält sich die steirische Band schon in der obersten Liga der Volksmusik. Der bis heute andauernde Erfolg hat allerdings seinen Preis, wie die Musiker offen zugeben.
Rund 150 Tage im Jahr ist die Band im Einsatz. „Man merkt schon, dass dieses ,Zigeunerleben’ mit sehr unregelmäßigen Ruhezeiten, spätabends irgendwann auftreten und so weiter, für den Körper schon einiges bedeutet“, so Kristoferitsch.
Unlängst feierte er seinen 50er – gemeinsam mit 10.000 Fans bei einem Konzert. Ein großes Privileg in der heutigen Zeit, wie der Steirer demütig anerkennt. „Wir wissen noch, was es heißt, zehn Stunden Musi zu spielen und du kriegst ein Würstel und ein Kracherl dafür. Geld war nie der Motor in unserem Künstlerleben.“
Die meiste Kraft und Motivation ziehen die Bandmitglieder aus Begegnungen mit ihren Fans. „Jetzt kommt schon die nächste Generation zu unseren Konzerten. Da ist dann volle Party. Ich bin so überrascht, dass die Leute da so abfeiern bei uns mit unseren Liedern. Das ist wirklich sehr schön.“ Sogar beim Jugendfestival „Austria goes Zrce“ in Kroatien tritt das Trio erfolgreich auf.
Ans Aufhören denkt die Erfolgsband noch lange nicht, im Gegenteil. In der Weihnachtszeit geht es mit besinnlichen Auftritten wieder richtig rund. Am Freitag, den 11. Dezember, spielen die Edlseer in der Filzmooser Mützenhalle auf. Ein paar wenige Karten sind noch telefonisch (06453/8235) oder online verfügbar.
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