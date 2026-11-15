Edlseer-Frontmann:„Für Körper bedeutet es einiges“

Die meiste Kraft und Motivation ziehen die Bandmitglieder aus Begegnungen mit ihren Fans. „Jetzt kommt schon die nächste Generation zu unseren Konzerten. Da ist dann volle Party. Ich bin so überrascht, dass die Leute da so abfeiern bei uns mit unseren Liedern. Das ist wirklich sehr schön.“ Sogar beim Jugendfestival „Austria goes Zrce“ in Kroatien tritt das Trio erfolgreich auf.