Bei zwei Titelkandidaten ist der Aufstieg offen

Lange sah es im Unterhaus-Herbst nach einem Zweikampf an der Salzburger Liga-Spitze zwischen Straßwalchen und Bürmoos aus. Das änderte sich in den Schlussrunden, als es Puch und Anif gelang, den Anschluss zur Spitze zu wahren. Doch wären die beiden überhaupt bereit, im Fall des Falles aufzusteigen?