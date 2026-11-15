Biber: „Muss hoffen, dass sich da jemand verletzt“

Für einen Tag mit einem NHL-Profi tauschen – das steht wohl auf dem Wunschzettel sämtlicher Eishockey-begeisterter Youngsters auf diesem Planeten. Für einen davon wurde dieser Traum vor kurzem tatsächlich Realität: Gregor Biber. Wobei, der 20-Jährige tauschte nicht für 24 Stunden mit einem seiner Helden die Rollen, sondern wurde tatsächlich in den NHL-Kader einberufen. Allerdings wirklich nur für einen einzigen Tag ...
Der Wieselburger geht seit dem vergangenen Sommer in der zweiten amerikanischen Liga, der AHL, bei den Tucson Roadrunners auf’s Eis. Ihres Zeichens Farmteam von NHL-Team Utah Mammoths – die den Nationalteam-Spieler kurzzeitig hoch beorderten. „Der Coach hat mich angerufen und mir gesagt, dass ich zum Auswärtsspiel in Ottawa kommen soll“, erzählt Biber, der sich kurz daraufhin in den Flieger in Richtung Kanadas Hauptstadt setzte.
Viele Eindrücke gesammelt, auch ohne NHL-Debüt
„Ich war pro Richtung knapp zehn Stunden unterwegs. Im Endeffekt also länger, als ich dann überhaupt dort war.“ Denn kurz nach dem Spiel ging’s gleich wieder retour in die Wahlheimat Tucson. Das NHL-Debüt blieb aus, die 2:4-Pleite seines Teams verfolgte der Verteidiger von der Tribüne aus. Völlig für die Fisch’ war der Ausflug aber natürlich nicht – die Eindrücke bleiben. „Da waren knapp 20 Tausend Fans in der Halle, das war schon ein unfassbares Erlebnis. Ich habe auch ein Training mitgemacht, die anderen Spieler und den Staff kennengelernt. Beim nächsten Mal wird’s dann nicht mehr völliges Neuland sein.“
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