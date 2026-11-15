Rasende Seniorin gab Vollgas auf der Autobahn

Eine 73-jährige Seniorin drückte auf der Tauernautobahn im Gemeindegebiet von Altenmarkt voll aufs Gas. Weshalb die Salzburgerin 55 km/h schneller fuhr als erlaubt, blieb vorerst unklar. Statt den erlaubten 80 km/h bretterte sie mit 135 km/h über die A10!
Die ältere Pinzgauerin wurde von der Polizei auf der A10 angehalten, weil sie statt den erlaubten 80 km/h mit 135 km/h unterwegs war. Ein bei ihr durchgeführter Alkoholtest verlief negativ.
Spätabends wurde im Gemeindegebiet von Hof auch ein 53-jähriger Pkw-Lenker angehalten. Sein Alkoholtest ergab 1,76 Promille.
Ebenfalls sich einer Kontrolle unterziehen musste ein 29-Jähriger kurz vor Mitternacht im Bereich Vordersee. Der Flachgauer hatte 0,96 Promille intus. Allen drei Lenkern wurde der Führerschein abgenommen. Sie wurden angezeigt.
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