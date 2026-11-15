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VSV baut um: Neuer Sportdirektor & Teammanager

Eishockey
15.11.2026 22:27
Marco Pewal (li.) und Pierre Allard
Marco Pewal (li.) und Pierre Allard(Bild: Bernd Stefan)
Porträt von Martin Quendler
Von Martin Quendler

Villachs Adler triumphierten gegen Fehervar mit 7:5. Coach Allard lobt die Einstellung trotz der schweren Zeit in der Insolvenz. Neuer Sportdirektor und ein neuer Teammanager wurden installiert. Und beim KAC droht nach dem 3:2-Sieg in Wien der nächste Ausfall . . .

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Zwei Siege und 13 Treffer in 25 Stunden! „Sechs Punkte darf man nicht vergessen“, ergänzt VSV-Trainer Pierre Allard. „Eine schwierige Woche: Zuerst die Insolvenz, dann die Derby-Niederlage. Aber gegen Mailand und Fehervar waren alle voll da.“

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