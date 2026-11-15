Probeführerschein war nach dem Cannabis-Test weg

Zu laute Musik wurde einem 19-jährigen Salzburger am Freitagabend zum Verhängnis. Die Polizei stoppte ihn in Mülln, bemerkte Anzeichen einer Beeinträchtigung und ließ ihn testen. Cannabis wurde nachgewiesen, der Amtsarzt erklärte ihn für fahruntauglich. Zwei weitere Lenker erwischte es ebenfalls.