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Laute Musik verrät ihn

Probeführerschein war nach dem Cannabis-Test weg

Salzburg
15.11.2026 18:30
In Salzburg-Mülln wurde dem jungen Lenker der Schein abgenommen.
In Salzburg-Mülln wurde dem jungen Lenker der Schein abgenommen.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Zu laute Musik wurde einem 19-jährigen Salzburger am Freitagabend zum Verhängnis. Die Polizei stoppte ihn in Mülln, bemerkte Anzeichen einer Beeinträchtigung und ließ ihn testen. Cannabis wurde nachgewiesen, der Amtsarzt erklärte ihn für fahruntauglich. Zwei weitere Lenker erwischte es ebenfalls.

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Ausgerechnet die voll aufgedrehte Musikanlage brachte einen 19-jährigen Probeführerscheinbesitzer in der Müllner Hauptstraße ins Visier der Polizei. Der Alkotest war zwar negativ, ein Drogentest reagierte jedoch positiv auf Cannabis. Ein Amtsarzt stellte die Fahruntauglichkeit fest. Der Führerschein war weg.

Auffällig auf der A10
Schon am Nachmittag war der Polizei bei Golling ein 24-jähriger Pongauer wegen seiner Fahrweise aufgefallen. Auch bei ihm schlug der Cannabistest an. Ein Arzt erklärte ihn für fahruntauglich.

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Dritter Fall in der Stadt
In der Johannes-Brunauer-Straße stoppte die Polizei zudem einen 24-jährigen Salzburger. Auch hier: positiver Cannabistest, Fahruntauglichkeit, Führerschein weg. Allen drei Männern wurde die Weiterfahrt untersagt, Anzeigen folgen.

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