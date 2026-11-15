Zu eisig! Begleiter und Kind gerieten in Bergnot

Am Samstagnachmittag gerieten ein Kind und seine Begleitung beim Johanneswasserfall in Obertauern in Bergnot. Der vereiste Weg war zu rutschig, um selbstständig weiterzukommen. Die Bergrettung konnte beide sicher abholen und warnt zugleich vor gefrorenen Wanderwegen zur kalten Jahreszeit.
Am Samstagnachmittag gegen 14.40 Uhr wurde die Bergrettung Obertauern mit dem Alarmstichwort „Personen mit Erschöpfungszustand, kommen nicht mehr weiter und haben Angst ins Wasser zu fallen“ alarmiert. Sofort rückte diese zur Einsatzstelle beim Johanneswasserfall aus.
Ein Erwachsener mit Kind konnte dort direkt unterhalb des Wasserfalls nicht weiter. Zu vereist und rutschig war der Weg für sie, – kurzum: Sie gerieten in Bergnot. Mithilfe eines errichteten Seilgeländers konnten beide aus dem Bereich begleitet und anschließend unverletzt in Sicherheit gebracht werden, informiert die Bergrettung.
Die Einsatzkräfte rufen derzeit generell zu erhöhter Vorsicht auf Wanderwegen auf. „Wir appellieren an alle Wanderer, solche Wege derzeit möglichst zu meiden und winterliche Touren nur mit entsprechender Erfahrung und geeigneter Ausrüstung zu unternehmen.“
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