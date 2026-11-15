Zu eisig! Begleiter und Kind gerieten in Bergnot

Ein Erwachsener mit Kind konnte dort direkt unterhalb des Wasserfalls nicht weiter. Zu vereist und rutschig war der Weg für sie, – kurzum: Sie gerieten in Bergnot. Mithilfe eines errichteten Seilgeländers konnten beide aus dem Bereich begleitet und anschließend unverletzt in Sicherheit gebracht werden, informiert die Bergrettung.