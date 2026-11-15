Salzburg kassiert zweite Pleite unter Neo-Coach

Aufholjagd kommt in Linz zu spät

Sinnbildlich für den Kampfgeist der Salzburger verkürzte in der Schlussphase Angreifer Mario Huber, der nach einem Check in der Anfangsphase mit vollem Visier und neuem Trikot auflief, auf 4:3. Für mehr sollte es am Ende aber nicht mehr reichen. Nach zwei Siegen in Folge musste sich der ehemalige Eishockey-Serienmeister in der ICE Hockey League wieder geschlagen geben. Kommenden Freitag steigt im Volksgarten das Duell mit Meister Graz.