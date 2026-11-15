Salzburg kassiert zweite Pleite unter Neo-Coach

Der EC Red Bull Salzburg musste sich am Sonntag zu zweiten Mal in dieser Saison den Black Wings Linz geschlagen geben. Nach dem Heim-0:6 im Oktober folgte eine knappe 3:4-Niederlage in der Stahlstadt.
Nach dem 4:1-Sieg am Freitag in Ljubljana mussten sich die Eisbullen am Sonntagnachmittag in Linz geschlagen geben. Bei starken Black Wings unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Teemu Levijoki mit 3:4. Für den Finnen ist es die zweite Niederlage in seiner Amtszeit als Chefcoach der Salzburger.
Salzburg dreht Führung
An der Donau holten die Bulls erst einen 0:1-Rückstand auf und gingen durch Treffer von Wyatt Kalynuk (PP) und Michael Raffl mit 2:1 in Führung. Die man allerdings nicht halten konnte. Luis Lindner, Kyle Topping und Graham Knott bezwangen Atte Tolvanen im Kasten der Eisbullen und stellten im Mitteldrittel auf 4:2 für die Stahlstädter, die vor der Partie Andreas Kristler verabschiedeten. Der 36-Jährige spielte von 2011 bis 2017 auch an der Salzach.
Aufholjagd kommt in Linz zu spät
Sinnbildlich für den Kampfgeist der Salzburger verkürzte in der Schlussphase Angreifer Mario Huber, der nach einem Check in der Anfangsphase mit vollem Visier und neuem Trikot auflief, auf 4:3. Für mehr sollte es am Ende aber nicht mehr reichen. Nach zwei Siegen in Folge musste sich der ehemalige Eishockey-Serienmeister in der ICE Hockey League wieder geschlagen geben. Kommenden Freitag steigt im Volksgarten das Duell mit Meister Graz.
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