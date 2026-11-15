Auto schwer beschädigt, Lenker fuhr einfach weiter

Der Crash mit einer Verkehrsinsel war für einen 25-jährigen Tennengauer offenbar noch kein Grund zum Anhalten. In der Nacht auf Sonntag krachte er gegen 3.30 Uhr im Ortsgebiet von Weißbach mit seinem Pkw gegen die Insel. Obwohl der Wagen dabei stark beschädigt wurde, fuhr der Mann auf der B311 weiter Richtung Lofer.