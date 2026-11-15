Auto schwer beschädigt, Lenker fuhr einfach weiter

Ein Zusammenstoß mit einer Verkehrsinsel hielt einen 25-jährigen Tennengauer in Weißbach im Pinzgau zunächst nicht auf. Obwohl sein Pkw bei dem Unfall stark beschädigt wurde, fuhr er auf der B311 Richtung Lofer weiter. Erst wenig später hielt er an. Bei der Kontrolle wurden 1,78 Promille festgestellt.
Der Crash mit einer Verkehrsinsel war für einen 25-jährigen Tennengauer offenbar noch kein Grund zum Anhalten. In der Nacht auf Sonntag krachte er gegen 3.30 Uhr im Ortsgebiet von Weißbach mit seinem Pkw gegen die Insel. Obwohl der Wagen dabei stark beschädigt wurde, fuhr der Mann auf der B311 weiter Richtung Lofer.
Ein Verkehrsteilnehmer, der hinter ihm unterwegs war, verständigte die Polizei. Wenig später stellte der 25-Jährige sein Auto schließlich ab. Die Beamten führten einen Alkotest durch – mit deutlichem Ergebnis: 1,78 Promille.
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