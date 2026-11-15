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Besitzer im Spital

Schwierige Suche nach Platz für gerettete Terrier

Salzburg
15.11.2026 22:00
Alleingelassen in einer Halleiner Wohnung: Diese beiden Hunde wurden gerettet.
Alleingelassen in einer Halleiner Wohnung: Diese beiden Hunde wurden gerettet.(Bild: Tierrettung Salzburg)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Österreichische Tierrettung mit Sitz in Salzburg kam zwei Hunden zu Hilfe, die ihr Besitzer wegen eines akuten Krankenhausaufenthaltes in einer Halleiner Wohnung zurückgelassen hatte. Die Behausung war verwahrlost und dann wollte die beiden Terrier auch noch niemand aufnehmen. 

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Die Wohnung war in einem schlimmen Zustand, als die Polizei und ein Einsatzteam der Tierrettung eintrafen. Die beiden Hunde wirkten verwahrlost und brauchten dringend Hilfe.

Die Suche nach einem Platz für die beiden American Staffordshire Terrier wurde dann aber zum Spießrutenlauf. Charley und Daniel von Pet Patrol kümmerten sich zuerst kurzfristig um die beiden Vierbeiner.

Doch wohin danach? Mehrere Tierheime und Tierschutzhöfe in Salzburg und Oberösterreich, die großteils auch öffentliche Gelder erhalten, weigerten sich. Auch eine vorübergehende Aufnahme der Terrier kam für sie nicht infrage.

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Einige redeten sich auf Platzmangel hinaus. Andere sprachen offen über die Sorge, dass die als potenziell gefährlich eingestuften Hunde möglicherweise Dauergäste werden, weil sie zu ihrem Herrchen nicht zurückkönnen. Einzige Möglichkeit war schließlich eine kostenpflichtige, private Tierpension in der Nähe von Braunau. Wie es mit den Hunden danach weitergeht, entscheidet der Amtstierarzt

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