Schwierige Suche nach Platz für gerettete Terrier

Einige redeten sich auf Platzmangel hinaus. Andere sprachen offen über die Sorge, dass die als potenziell gefährlich eingestuften Hunde möglicherweise Dauergäste werden, weil sie zu ihrem Herrchen nicht zurückkönnen. Einzige Möglichkeit war schließlich eine kostenpflichtige, private Tierpension in der Nähe von Braunau. Wie es mit den Hunden danach weitergeht, entscheidet der Amtstierarzt