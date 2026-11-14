2027: Vor dem Land wählen am 27. Jänner die Bauern

FPÖ-Obmann Manfred Haimbuchner schickt seinen Vertrauten Arthur Kroismayr aus Regau im Bezirk Vöcklabruck in die Wahl. Die blaue Fraktion tritt unter dem Titel „Freie Bauern“ an und kämpft gegen Vorgaben der EU, die es den Bauern schwer machen sollen. Auch wenn das Ergebnis bei den Bauern für die FPÖ stets schwach war, fällt Kroismayrs Name immer wieder, wenn es um Agrar-Posten geht. Eine Stärke bei den Bauern sind die Unabhängigen. Wer für die zweitstärkste Fraktion Spitzenkandidat wird, ist noch unklar. Bei den Grünen Bauern ist Johann Schauer aus Natternbach die Nummer 1 auf der Liste.