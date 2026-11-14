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VP verteidigt Mehrheit

2027: Vor dem Land wählen am 27. Jänner die Bauern

Oberösterreich
14.11.2026 13:00
Franz Waldenberger ist Spitzenmann des Bauernbundes und Chef der Landwirtschaftskammer ...
Franz Waldenberger ist Spitzenmann des Bauernbundes und Chef der Landwirtschaftskammer Oberösterreich.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

Bevor Oberösterreich im Herbst 2027 einen neuen Landtag wählt, sind die Bauern am Zug: Am 24. Jänner steht die Landwirtschaftskammerwahl an. Der schwarze Bauernbund hat dort bislang klar das Sagen, doch die FPÖ will aufholen. Politologe Peter Filzmaier erklärt, warum die Wahl auch für Landeshauptmann Thomas Stelzer und die ÖVP von Bedeutung ist.

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Für die Partei von Landeshauptmann Thomas Stelzer ist bei den Bauern eigentlichen alles (noch) in Ordnung: Der schwarze Bauernbund kam zuletzt auf 65,2 Prozent und hat in der Landwirtschaftskammer somit alleine das Sagen. Nach den Schwarzen kommt lange nichts, der Unabhängige Bauernverband folgt mit einem Abstand von 18,7 Prozent. Die grünen, blauen und roten Vertreter kommen auf sechs, fünf und 4,6 Prozent.

Auch wenn für die Landwirtschaftskammerwahl am 24. Jänner keine großen Überraschungen erwartet werden, rüsten sich die Parteien für diesen Tag. Die Schwarzen gehen einmal mehr mit dem amtierenden Präsidenten der Kammer, Franz Waldenberger ins Rennen, die SPÖ nominiert den Reichraminger Landwirt und Bürgermeister Michael Schwarzlmüller.

Zitat Icon

Für die Schwarzen ist im Wahljahr in Oberösterreich die Stärke des Bauernbundes wichtig. Die Partei wird für die Landtagswahl die Kraft der Bauern brauchen.

Politik-Professor Peter Filzmaier

Bild: Wolfgang Spitzbart

FPÖ-Obmann Manfred Haimbuchner schickt seinen Vertrauten Arthur Kroismayr aus Regau im Bezirk Vöcklabruck in die Wahl. Die blaue Fraktion tritt unter dem Titel „Freie Bauern“ an und kämpft gegen Vorgaben der EU, die es den Bauern schwer machen sollen. Auch wenn das Ergebnis bei den Bauern für die FPÖ stets schwach war, fällt Kroismayrs Name immer wieder, wenn es um Agrar-Posten geht. Eine Stärke bei den Bauern sind die Unabhängigen. Wer für die zweitstärkste Fraktion Spitzenkandidat wird, ist noch unklar. Bei den Grünen Bauern ist Johann Schauer aus Natternbach die Nummer 1 auf der Liste.

„ÖVP wird für Wahl imerbst Bauern brauchen“
Politik-Professor Peter Filzmaier hält die Breitenwirkung dieser Wahl für überschaubar: „Wer die Mehrheit hat, steht außer Frage. Interessant ist es aber im ländlichen Bereich, ob es einen Austausch zwischen ÖVP und FPÖ gibt. Für die Schwarzen ist im Wahljahr 2027 in Oberösterreich die Stärke des Bauernbundes wichtig. Die Partei wird für die Landtagswahl die Kraft der Bauern brauchen.“

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