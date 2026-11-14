Mann (36) schnitt sich mit Motorsäge in den Kopf

Ins Krankenhaus gebracht

Um das Schwert zu befreien, zog er an der Motorsäge. Plötzlich war das Gerät wieder frei und schlug nach oben. Dabei schnitt sich der 36-Jährige in den Kopf. Der 35-Jährige wurde durch den Schmerzensschrei auf den Unfall aufmerksam und leistete sofort Erste Hilfe. Nach der Erstversorgung wurde der 36-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Wels eingeliefert.