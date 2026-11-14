Mann (36) schnitt sich mit Motorsäge in den Kopf

Schlimmer Unfall in Eschenau im Hausruckkreis (Oberösterreich). Ein 36-jähriger Einheimischer war dabei Buchenäste auf Brennholzlänge zu schneiden, als sich seine Motorsäge verklemmte. Als er sie befreien wollte, schnellte das Gerät zurück und verletzte den Mann am Kopf.
Der 36-Jährige schnitt am Samstag gegen 14.30 Uhr mit einer Motorsäge Buchenäste in Brennholzlänge ab. Ein 35-jähriger Bekannter schnitt einige Meter entfernt, ebenfalls mit einer Motorsäge, größere Buchenstücke klein. Als der 36-Jährige mit der Motorsäge einen Ast abschneiden wollte, verklemmte sich plötzlich das Schwert der Motorsäge.
Ins Krankenhaus gebracht
Um das Schwert zu befreien, zog er an der Motorsäge. Plötzlich war das Gerät wieder frei und schlug nach oben. Dabei schnitt sich der 36-Jährige in den Kopf. Der 35-Jährige wurde durch den Schmerzensschrei auf den Unfall aufmerksam und leistete sofort Erste Hilfe. Nach der Erstversorgung wurde der 36-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Wels eingeliefert.
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