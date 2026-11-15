Jugendliche mit einer Schreckschusswaffe bedroht

Ein 51-Jähriger aus Ried im Innkreis fühlte sich am Sonntag kurz vor 3 Uhr von lärmenden Jugendlichen gestört. Kurzerhand dürfte er zu seiner Schreckschusspistole gegriffen und damit seine Wohnung verlassen haben. An einer Bushaltestelle soll er die Waffe den Jugendlichen nach einer verbalen Auseinandersetzung vorgehalten haben.