Jugendliche mit einer Schreckschusswaffe bedroht

Weil er sich vom Lärm gestört fühlte, griff ein Innviertler (Oberösterreich) in der Nacht auf Sonntag zu einer Schreckschusspistole und bedrohte damit bei einer Bushaltestelle Jugendliche. Der 51-Jährige wurde wenig später von der Polizei festgenommen.
Ein 51-Jähriger aus Ried im Innkreis fühlte sich am Sonntag kurz vor 3 Uhr von lärmenden Jugendlichen gestört. Kurzerhand dürfte er zu seiner Schreckschusspistole gegriffen und damit seine Wohnung verlassen haben. An einer Bushaltestelle soll er die Waffe den Jugendlichen nach einer verbalen Auseinandersetzung vorgehalten haben.
Der 51-Jährige wurde gegen 3.25 Uhr in seiner Wohnung widerstandslos festgenommen. Es wurden zwei Schreckschusspistolen sichergestellt und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Staatsanwaltschaft verfügte Anzeige auf freiem Fuß.
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