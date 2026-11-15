Vor der Wahl 2027 geht es um wichtigen Posten

Es braucht Einstimmigkeit

Damit wird die Angelegenheit politisch interessant: Denn im Herbst 2027 wird in Oberösterreich bekanntlich ein neuer Landtag gewählt. Die Entscheidung über die Zukunft des obersten Finanzkontrollors des Landes muss somit noch davor auf den Weg gebracht werden. Dafür braucht es einen einstimmigen Vorschlag der Präsidialkonferenz. Kommt dieser nicht zustande, muss die Stelle neu ausgeschrieben werden. Gibt es hingegen Einigkeit, braucht es für die Wiederbestellung im Landtag eine Zweidrittelmehrheit. Fix ist: Hoscher möchte weiter im Amt bleiben.