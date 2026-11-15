Zauber der Adventzeit regte Herzensprojekt an

Als Märchenfigur sehr nachgefragt

Besonders beeindruckte sie die Begegnung mit dem Steyrer Christkind. „Das hat mich so fasziniert, dass ich selbst einmal in diese Rolle schlüpfen wollte.“ Heute zählt die Medizinstudentin zu den erfahrensten Steyrer Christkindln. Seit fünf Jahren eröffnet sie Märkte, besucht Schulen und Kindergärten und tritt bei Firmenfeiern auf. „Wir sind fünf Christkindl und kommen gemeinsam auf rund 150 Auftritte pro Saison“, erzählt sie.