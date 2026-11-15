Zauber der Adventzeit regte Herzensprojekt an

Eine Suche voller Wunder, Erinnerungen und lokaler Geschichte: Mit ihrem ersten Kinderbuch nimmt Laura Müller-Müchler junge Weihnachtsfans mit auf eine besondere Reise durch Steyr im Advent.
„Die Weihnachtszeit ist immer etwas Besonderes für mich“, sagt Laura Müller-Müchler (26) aus Wolfern.
Als Kind verbrachte sie viele Adventtage bei ihrer Oma in Steyr und sog die besondere Atmosphäre rund um Christkindl förmlich auf: vom Weihnachtsmuseum über die Fahrt mit dem Postbus zur Basilika bis zum Weihnachtspostamt.
Als Märchenfigur sehr nachgefragt
Besonders beeindruckte sie die Begegnung mit dem Steyrer Christkind. „Das hat mich so fasziniert, dass ich selbst einmal in diese Rolle schlüpfen wollte.“ Heute zählt die Medizinstudentin zu den erfahrensten Steyrer Christkindln. Seit fünf Jahren eröffnet sie Märkte, besucht Schulen und Kindergärten und tritt bei Firmenfeiern auf. „Wir sind fünf Christkindl und kommen gemeinsam auf rund 150 Auftritte pro Saison“, erzählt sie.
Ihre Begeisterung für diese Figur inspirierte sie auch zu ihrem ersten Kinderbuch, in dem sie ihre eigenen Adventerinnerungen mit der Oma erzählt. Es trägt den Titel „Vom Wünschen, Warten und Wundern – Laura sucht das Steyrer Christkindl“ (19,90 €). Die schönen Illustrationen stammen von Kathrin Reiter, ebenfalls aus Steyr.
Erhältlich ist das Buch in der Touristeninfo Steyr, man kann es auch online bestellen. Der Reinerlös geht an das „Ö3-Weihnachtswunder“, das heuer in der alten Eisenstadt über die Bühne geht.
Weihnachten ist aber viel mehr
Trotz vieler Auftritte bleibt für Laura Müller die wichtigste Botschaft: „Weihnachten ist mehr als Schenken – es ist die schönste Zeit mit seinen Liebsten.“ Die Buchpräsentation findet am Sonntag, dem 22. November, um 15 Uhr im Café „Im7Stern“ am Steyrer Stadtplatz statt. Alle großen und kleinen Weihnachtsfans sind willkommen.