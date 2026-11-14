17-Jährige rast durch die Innenstadt von Wels

Fahrer zeigte sich reumütig

Der 17-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land zeigte sich umgehend geständig und gab vor den Polizisten zu, mit über 80 km/h durch das Innenstadtgebiet gefahren zu sein. Er zeigte sich reumütig und gab an, dass es sich mit seinen Freunden im Auto einfach aufgeschaukelt habe.