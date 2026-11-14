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Gefahr für Fußgänger

17-Jährige rast durch die Innenstadt von Wels

Oberösterreich
14.11.2026 17:00
Der Raser wurde von der Polizei angehalten. (Symbolbild)
Der Raser wurde von der Polizei angehalten. (Symbolbild)(Bild: Krone-Collage/Uwe – stock.adobe.com, Christof Birbaumer)
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Von Krone Oberösterreich

Weil er offenbar seinen Freunden im Auto imponieren wollte, raste ein 17-jähriger Probeführerscheinbesitzer am Freitagabend durch Wels. Dort waren gerade viele Besucher der Weihnachtswelt unterwegs, deshalb bestand große Gefahr.

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Eine Verkehrsstreife wurde am Freitag gegen 20.25 Uhr in Wels im Bereich Dr. Salzmannstraße und Dragonerstraße auf einen Pkw aufmerksam. Der völlig unangebracht beschleunigte und mit massiv überhöhter Geschwindigkeit auf der Dr. Salzmannstraße in Richtung Süden auf die Pollheimerstraße raste.

Mit 86 km/h in der Stadt
Die Streife fuhr dem Fahrzeug nach, wobei eine Videomessung eine Geschwindigkeit von 86 km/h zeigte. Wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens und insbesondere der vielen Fußgänger, die von der Welser Weihnachtwelt kamen, wurde der Lenker noch vor den Schutzwegen Höhe Fabrikstraße angehalten und kontrolliert.

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Fahrer zeigte sich reumütig
Der 17-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land zeigte sich umgehend geständig und gab vor den Polizisten zu, mit über 80 km/h durch das Innenstadtgebiet gefahren zu sein. Er zeigte sich reumütig und gab an, dass es sich mit seinen Freunden im Auto einfach aufgeschaukelt habe.

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