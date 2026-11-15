Seniorenheim hilft, löst die Situation aber nicht

Darf man hier von einem Schildbürgerstreich sprechen? Denn bereits bei der Renovierung der Ballsporthalle in Kleinmünchen, die rund 6,1 Millionen Euro kostete, war die Parkplatzsituation im Linzer Stadtteil nicht gerade optimal. Seit der nachträglichen Einführung eines Parkverbotes und strengen Zufahrtsbeschränkungen in den umliegenden Siedlungsstraßen ist die Lage aber noch viel, viel verzwickter.