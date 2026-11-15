Ex-Veilchen erlebt in Italien den zweiten Frühling

Endlich hat er das, was er seit Monaten wollte. Spielzeit! Matthias Braunöder zählt bei seinem neuen Klub Carrarese zum absoluten Stammpersonal, räumt als Sechser ab, steht seinen Mann. Ein später Sommer-Wechsel, der für ihn persönlich voll aufgegangen ist. Eine Renaissance des 24-Jährigen!