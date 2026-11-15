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BRAUNÖDER BLÜHT AUF

Ex-Veilchen erlebt in Italien den zweiten Frühling

Fußball International
15.11.2026 18:30
Der 24-Jährige war selbst bei der Austria aktiv, sorgt sich um die Violetten.
Der 24-Jährige war selbst bei der Austria aktiv, sorgt sich um die Violetten.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Thomas Steiger
Von Thomas Steiger

Matthias Braunöder hat bei seinem neuen Klub Carrarese jetzt auch „Spaß am Kicken“. Der Burgenländer richtet in der „Krone“ seinen Blick auf zwei seiner Ex-Vereine – zwischen Sorgenkind und Rekordklub.

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Endlich hat er das, was er seit Monaten wollte. Spielzeit! Matthias Braunöder zählt bei seinem neuen Klub Carrarese zum absoluten Stammpersonal, räumt als Sechser ab, steht seinen Mann. Ein später Sommer-Wechsel, der für ihn persönlich voll aufgegangen ist. Eine Renaissance des 24-Jährigen!

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