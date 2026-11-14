Nach acht Jahren Pause folgte fulminante Premiere

Knackige 50 Jahre hat der Circus Roncalli auf dem Buckel – ein Jubiläum für Direktor Bernhard Paul und für die anwesenden Promis ein Grund, sich an ihre einstigen Zirkus-Besuche zu erinnern. „Das ist so lange her, da gab’s noch Tiere in der Manege“, zwinkerte Werner Pamminger (Business Upper Austria). „Ich war sogar mal Zirkusdirektor. Das war allerdings bei der Kinderklangwolke“, scherzte Norbert Trawöger. Landeshauptmann Thomas Stelzer fühlte sich als Kind bei seiner Rolle als Conférencier in den eigenen vier Wänden pudelwohl. „Manche meinen, dass unser Gemeinderat einem Zirkus gleicht. Aber das stimmt natürlich nicht, weil bei uns gibt’s nichts zu lachen“, konterte Bürgermeister Dietmar Prammer. Auch AK-Boss Andreas Stangl zog den Hut vor der spektakulären Show und deren Artisten. „Das sieht alles so leicht aus, ist aber Spitzensport auf dem höchsten Niveau.“