Nach acht Jahren Pause folgte fulminante Premiere

2018 hatte Roncalli zuletzt in Linz gastiert. Am Freitag hieß es erneut: Vorhang auf am Urfahraner Jahrmarktgelände. Wer sich unter den zahlreichen prominenten Gästen befand und was diese über ihre Zirkus-Erinnerungen erzählten – die „Krone“ war bei der Premiere mit dabei.
Knackige 50 Jahre hat der Circus Roncalli auf dem Buckel – ein Jubiläum für Direktor Bernhard Paul und für die anwesenden Promis ein Grund, sich an ihre einstigen Zirkus-Besuche zu erinnern. „Das ist so lange her, da gab’s noch Tiere in der Manege“, zwinkerte Werner Pamminger (Business Upper Austria). „Ich war sogar mal Zirkusdirektor. Das war allerdings bei der Kinderklangwolke“, scherzte Norbert Trawöger. Landeshauptmann Thomas Stelzer fühlte sich als Kind bei seiner Rolle als Conférencier in den eigenen vier Wänden pudelwohl. „Manche meinen, dass unser Gemeinderat einem Zirkus gleicht. Aber das stimmt natürlich nicht, weil bei uns gibt’s nichts zu lachen“, konterte Bürgermeister Dietmar Prammer. Auch AK-Boss Andreas Stangl zog den Hut vor der spektakulären Show und deren Artisten. „Das sieht alles so leicht aus, ist aber Spitzensport auf dem höchsten Niveau.“
Dem stimmten auch „OÖ-Krone“-Chefredakteurin Alexandra Halouska, Landesrat Günther Steinkellner, Modedesigner Gottfried Birklbauer, Schauspieler Ferry Öllinger, Model Kerstin Lechner, TV-Koch Christoph „Krauli“ Held, Sportdirektor Gerhard Rumetshofer sowie die beiden Oberbank-Damen Romana Thiem und Isabella Lehner zu. Denn alle rund 1200 Gäste erfüllte eine Mischung aus Staunen, Lachen, echten Emotionen und jenen Momenten, die sich nicht digitalisieren lassen.
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