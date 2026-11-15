14-Jähriger flüchtete mit E-Scooter vor Polizei

Ein 14-Jähriger auf einem E-Scooter hat sich Samstagabend in der Welser Innenstadt eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Streifenwagen fuhr 50 km/h, um überhaupt mit dem E-Scooter mitzuhalten. Als es schließlich gelang, den Jugendlichen zu stoppen, stellte sich heraus, dass er unter Drogeneinfluss stand.
Eine Welser Polizeistreife stelle am Samstag gegen 17.15 Uhr im Bereich der Maria-Theresia-Straße nächst der Fabrikstraße einen völlig unbeleuchteten E-Scooter-Lenker ohne Helm fest. Die Polizisten nahmen die Nachfahrt auf, wobei der augenscheinlich sehr junge Lenker sofort die Flucht ergriff und entgegen dem Verbotszeichen „Einfahrt verboten“ in die Fabrikstraße fuhr.
Ohne Lichter unterwegs
Der flüchtende E-Scooter-Lenker fuhr laut Zeugen dann rücksichtlos und mit weit überhöhter Geschwindigkeit. Trotz eindeutiger Ansprache der Beamten über das geöffnete Fenster des Funkstreifenwagens, entschied sich der Lenker neuerlich dazu, seine Flucht fortzusetzen und fuhr mit weit überhöhter Geschwindigkeit und ohne jeglicher Beleuchtung Richtung Noitzmühle. Die Beamten mussten den Funkstreifenwagen auf über 50km/h beschleunigen, um die Nachfahrt aufrecht zu halten.
Drogentest verweigert
Als die Polizisten den Lenker erneut über das geöffnete Fenster des Funkstreifenwagens ansprachen, wendete er wieder. Kurz vor der Bauernstraße wurde er schließlich angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten eindeutige Symptome einer Suchtgift-Beeinträchtigung beim 14-jährigen Welser fest. Einen Drogentest und auch die Vorführung zur klinischen Untersuchung verweigerte der Jugendliche aber. Bei der technischen Kontrolle stellten die Polizisten 2000 Watt beim E-Scooter fest. Der 14-Jährige wird vielfach angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.