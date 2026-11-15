14-Jähriger flüchtete mit E-Scooter vor Polizei

Drogentest verweigert

Als die Polizisten den Lenker erneut über das geöffnete Fenster des Funkstreifenwagens ansprachen, wendete er wieder. Kurz vor der Bauernstraße wurde er schließlich angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten eindeutige Symptome einer Suchtgift-Beeinträchtigung beim 14-jährigen Welser fest. Einen Drogentest und auch die Vorführung zur klinischen Untersuchung verweigerte der Jugendliche aber. Bei der technischen Kontrolle stellten die Polizisten 2000 Watt beim E-Scooter fest. Der 14-Jährige wird vielfach angezeigt.