Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit über 50 km/h

14-Jähriger flüchtete mit E-Scooter vor Polizei

Oberösterreich
15.11.2026 14:00
(Bild: Die Grünen Wien/Heidi Sequenz)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

 Ein 14-Jähriger auf einem E-Scooter hat sich Samstagabend in der Welser Innenstadt eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Streifenwagen fuhr 50 km/h, um überhaupt mit dem E-Scooter mitzuhalten. Als es schließlich gelang, den Jugendlichen zu stoppen, stellte sich heraus, dass er unter Drogeneinfluss stand.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eine Welser Polizeistreife stelle am Samstag gegen 17.15 Uhr im Bereich der Maria-Theresia-Straße nächst der Fabrikstraße einen völlig unbeleuchteten E-Scooter-Lenker ohne Helm fest. Die Polizisten nahmen die Nachfahrt auf, wobei der augenscheinlich sehr junge Lenker sofort die Flucht ergriff und entgegen dem Verbotszeichen „Einfahrt verboten“ in die Fabrikstraße fuhr.

Ohne Lichter unterwegs
Der flüchtende E-Scooter-Lenker fuhr laut Zeugen dann rücksichtlos und mit weit überhöhter Geschwindigkeit. Trotz eindeutiger Ansprache der Beamten über das geöffnete Fenster des Funkstreifenwagens, entschied sich der Lenker neuerlich dazu, seine Flucht fortzusetzen und fuhr mit weit überhöhter Geschwindigkeit und ohne jeglicher Beleuchtung Richtung Noitzmühle. Die Beamten mussten den Funkstreifenwagen auf über 50km/h beschleunigen, um die Nachfahrt aufrecht zu halten.

Drogentest verweigert
Als die Polizisten den Lenker erneut über das geöffnete Fenster des Funkstreifenwagens ansprachen, wendete er wieder. Kurz vor der Bauernstraße wurde er schließlich angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten eindeutige Symptome einer Suchtgift-Beeinträchtigung beim 14-jährigen Welser fest. Einen Drogentest und auch die Vorführung zur klinischen Untersuchung verweigerte der Jugendliche aber. Bei der technischen Kontrolle stellten die Polizisten 2000 Watt beim E-Scooter fest. Der 14-Jährige wird vielfach angezeigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
15.11.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Seine Pferde stürzten
Nach Fiaker-Drama: Kutscher klagt „Aufpasser“
Hammer rechnet ab:
„Die Ölkonzerne stopfen sich die Taschen voll!“
Dieses Foto veröffentlichte der Verteidigungsminister auf der Plattform X.
„Gut gemacht“
Soldat schreit Hegseth an, wird mit Orden belohnt
Crash in der Osttürkei
Vier Tote bei Absturz von Militärhelikopter
krone.tv fragt nach
Funktioniert Dreierkoalition? „So ein Schwachsinn“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
145.656 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
105.945 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
102.341 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Außenpolitik
Selenskyj: USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft an
1032 mal kommentiert
Selenskyj mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner
Außenpolitik
Millionen-Schatz in Orbáns Umfeld gefunden
698 mal kommentiert
Orbán in Erklärungsnot ...
Außenpolitik
Kreml will NATO ins Jahr 1997 zurückdrängen
664 mal kommentiert
Kreml-Chef Wladimir Putin mit seinem außenpolitischen Berater Juri Uschakow während der ...
Mehr Oberösterreich
Mit über 50 km/h
14-Jähriger flüchtete mit E-Scooter vor Polizei
Im Landesrechnungshof
Vor der Wahl 2027 geht es um wichtigen Posten
Krone Plus Logo
Chef von Fischer:
„Ja, wir glauben an die Zukunft des Skimarktes“
Brauchtum abgebrochen
Fliegende Steine und Verletzte bei Krampuslauf
Krone Plus Logo
Biker verunsichert
Darauf muss man beim neuen Pickerl achten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf