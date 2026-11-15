Die 100-Prozent-Quote war heuer der große Trumpf

Heimstärke, Joker-Tore und neu gewonnene Qualität bei Standards: Österreichs Gründe für den vorzeitigen Aufstieg in die A-Liga sind vielseitig. Im neuen Jahr jagt das österreichische Team eine Marke aus dem Jahre 1949.
Drei Spiele, drei Siege – Österreichs Heimstärke war in der engen Gruppe der entscheidende Trumpf, besorgte den vorzeitigen Gruppensieg. Womit die ÖFB-Elf alle sechs Spiele im Jahr 2026 vor den eigenen Anhängern, insgesamt 189.500 kamen heuer ins Stadion, gewonnen hat – die 100-Prozent-Quote fiel zuletzt 1982, damals waren es fünf Heimpartien. Mittlerweile sind die ÖFB-Kicker in der Heimat seit Oktober 2023 ungeschlagen, die letzte Niederlage war ein 2:3 in Wien gegen Belgien, vor 17 Spielen. Eine längere Heimserie hat in Europa nur eine Nation vorzuweisen: Europa- und Weltmeister Spanien.
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