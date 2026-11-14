Stilles Örtchen wurde in Wohnhaus zu Brandherd

Nicht einmal am Klo kann man mehr seine Ruhe haben. Zumindest nicht in jenem eines Oberndorfer Wohnhauses. Die Lüftung des Toilettenraumes fing nämlich am Freitagabend Feuer und löste einen abendlichen Feuerwehreinsatz aus. 38 Mann rückten zum Brandherd aus.
Die Floriani wurden ursprünglich wegen eines vermuteten Kaminbrandes zu dem Haus gerufen. Die Anrainer hatten nämlich den offenen Kamin im Erdgeschoß des Hauses für den ursprünglichen Brandherd gehalten. Dies erwies sich bei der Begehung durch die Feuerwehr jedoch als falsch.
Tatsächlich war im ersten Obergeschoss im Bereich der Toilette – direkt neben dem Kamin – ein Lüfter in Brand geraten. Das Feuer hatte bereits auf Holzteile des Dachstuhls sowie auf die umliegende Dämmung übergegriffen.
Die Floriani mussten Teile der Hausverkleidung erst lösen, damit sie weiter in den Dachstuhl vordringen konnten, um Glutnester zu entfernen. Ein Rauchfangkehrer unterstützte die Floriani und half bei der fachmännischen Überprüfung.
Gegen 21 Uhr konnte der Brand zwar gelöscht werden. Eine Brandwache mit fünf Einsatzkräften verblieb aber zur Sicherheit über Nacht vor Ort. 38 Feuerwehrkräfte standen mit 7 Fahrzeugen im Einsatz.
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